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"Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
"Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49244
"Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
Отправлено: 23.05.24 - 15:59
Отвечать на вопросы и комментировать фотографии, которые мне прислали, никто не стал. Единственное, что сказали: "У нас все хорошо, дети учатся в две смены, а по поводу ремонта все вопросы в отдел образования".
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 138
Re: "Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ...
Отправлено: 23.05.24 - 15:59
Это вы еще в бассейне не были- там вообще склад оборудования областной детской больницы
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3112
Re: "Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ...
Отправлено: 23.05.24 - 17:44
Цитата:
Бассейн у них не пережил карантин. Они его закрывали, и года за 2 он сгнил в хлам и по всей видимости даже восстанавливать его не стали.
Михаил:
Это вы еще в бассейне не были- там вообще склад оборудования областной детской больницы
Это вы еще в бассейне не были- там вообще склад оборудования областной детской больницы
Бассейн у них не пережил карантин. Они его закрывали, и года за 2 он сгнил в хлам и по всей видимости даже восстанавливать его не стали.
"Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
Отправлено: 23.05.24 - 17:56
В 90х там мы в баскет игоали, в футбол, боксеры на верху вроде колотили..
Потом в бассейн, учился там плавать.
Хорошую школу сгнобили..
Потом в бассейн, учился там плавать.
Хорошую школу сгнобили..
Re: "Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ...
Отправлено: 23.05.24 - 18:17
Цитата:
Кто сгнобил, Путин опять?
111:
Хорошую школу сгнобили..
Хорошую школу сгнобили..
Кто сгнобил, Путин опять?
"Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
Отправлено: 23.05.24 - 18:19
Цитата:
Господа иностранные патриоты Путина.
Че вы тут его везде пихаете?
Хотите поговорить о нем, или о школе?
maxsaf:
Кто сгнобил, Путин опять
Кто сгнобил, Путин опять
Господа иностранные патриоты Путина.
Че вы тут его везде пихаете?
Хотите поговорить о нем, или о школе?
"Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
Отправлено: 23.05.24 - 18:37
Цитата:
Это же ты его везде пихаешь, даже в теме про педофила
Ну ладно, если не он школу угробил, то кто?
111:
Господа иностранные патриоты Путина. Че вы тут его везде пихаете?
Господа иностранные патриоты Путина. Че вы тут его везде пихаете?
Это же ты его везде пихаешь, даже в теме про педофила
Ну ладно, если не он школу угробил, то кто?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 587
Re: "Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ...
Отправлено: 23.05.24 - 21:20
спрашиваете кто угробил школу. Ну не Вася же Пупкин или еще какой то стрелочник. Угробил тот вернее те, кто имел в своих руках и располагая своими полномочиями и возможностями сохранить этот обьект этого не сделали. А именно - директор и его замы., городской отдел образования. Вот это первые и главные виновники данной ситуации. Я так считаю.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1253
Re: "Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ...
Отправлено: 23.05.24 - 21:48
....у жителей ПЧСТРа накатываются слёзы на всё это смотреть,нам стыдно что творится в "новой" 23ей школе...
....в советское время у нас в Шанхае была эта школа 23 но всё было благоустроино столовая, спортзал,приусадебный участок,туалет типа клозет учителя отдельно от учащихся выбеленный начисто...
....каждый год делали ремонт.....а это стыд и позор...чем занимается отдел образования города,области,школьная администрация...
....в советское время у нас в Шанхае была эта школа 23 но всё было благоустроино столовая, спортзал,приусадебный участок,туалет типа клозет учителя отдельно от учащихся выбеленный начисто...
....каждый год делали ремонт.....а это стыд и позор...чем занимается отдел образования города,области,школьная администрация...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1253
Re: "Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ...
Отправлено: 23.05.24 - 21:52
Цитата:
.....нам школа не интересна ...
....начинай с племянников украины и Путина...
....мне всегда нДравится кода ты горбатого где надо и ненадобно
111:
Господа иностранные патриоты Путина. Че вы тут его везде пихаете? Хотите поговорить о нем, или о школе?
Господа иностранные патриоты Путина. Че вы тут его везде пихаете? Хотите поговорить о нем, или о школе?
.....нам школа не интересна ...
....начинай с племянников украины и Путина...
....мне всегда нДравится кода ты горбатого где надо и ненадобно
"Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
Отправлено: 23.05.24 - 22:01
Цитата:
Ну..
Опять врешь.
Читай все комментарии,перед моими, а не только мои.
Но тебе лишь бы соврать..
maxsaf:
даже в теме про
даже в теме про
Ну..
Опять врешь.
Читай все комментарии,перед моими, а не только мои.
Но тебе лишь бы соврать..
"Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
Отправлено: 23.05.24 - 22:02
Цитата:
Ну еще может, школу кто то готовит к тому, как и областную больницу, то есть к вечеому ремонту и распиливанию миллиардов намеренно
Тогда это не директор и не наше образование, это кто то по круче..
рихард:
директор и его замы., городской отдел образования. Вот это
директор и его замы., городской отдел образования. Вот это
Ну еще может, школу кто то готовит к тому, как и областную больницу, то есть к вечеому ремонту и распиливанию миллиардов намеренно
Тогда это не директор и не наше образование, это кто то по круче..
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