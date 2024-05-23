Re: Интим-услуги через интернет: уголовную ответственность...

Отправлено: - 18:25

"В Казахстане собираются ввести уголовную ответственность за организацию сексуальных услуг через интернет.

Проектом закона вводится понятие проституции - возмездного оказания услуги сексуального характера, в том числе посредством использования сетей телекоммуникаций, интернета, в целях удовлетворения половой потребности другого лица путем полового сношения или иных действий сексуального характера...."



Интересная тема. А что, раньше такой классификации не было? А теперь есть. Теперь уже нельзя будет зайти на определенный сайт и заказать услугу данного характера... Жаль. Очень не толерантно. Теперь мужикам придется знакомиться и заводить гражданских жен. А гражданским телкам выслушивать о себе нелицеприятное мнение ТРИКОЛора (111)...