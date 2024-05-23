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≡ Интим-услуги через интернет: уголовную ответственность введут в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49244
Интим-услуги через интернет: уголовную ответственность введут в Казахстане
Отправлено: 23.05.24 - 18:25
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Проектом закона вводится понятие проституции - возмездного оказания услуги сексуального характера, в том числе посредством использования сетей телекоммуникаций, интернета, в целях удовлетворения половой потребности другого лица.
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
534
Re: Интим-услуги через интернет: уголовную ответственность...
Отправлено: 23.05.24 - 18:25
#1
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"В Казахстане собираются ввести уголовную ответственность за организацию сексуальных услуг через интернет.
Проектом закона вводится понятие проституции - возмездного оказания услуги сексуального характера, в том числе посредством использования сетей телекоммуникаций, интернета, в целях удовлетворения половой потребности другого лица путем полового сношения или иных действий сексуального характера...."

Интересная тема. А что, раньше такой классификации не было? А теперь есть. Теперь уже нельзя будет зайти на определенный сайт и заказать услугу данного характера... Жаль. Очень не толерантно. Теперь мужикам придется знакомиться и заводить гражданских жен. А гражданским телкам выслушивать о себе нелицеприятное мнение ТРИКОЛора (111)...
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m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
534
Re: Интим-услуги через интернет: уголовную ответственность...
Отправлено: 23.05.24 - 18:27
#2
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Твой шанс. Знакомства. Она. Прочие. - Прощай...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38341
Re: Интим-услуги через интернет: уголовную ответственность...
Отправлено: 23.05.24 - 18:30
#3
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Цитата:
mks2703:
Теперь мужикам придется знакомиться и заводить гражданских жен. А

Да, это просто чудовище у нас правительство, да все они.
Теперь одиноким людям, инвалидам, что, жениться или замуж выходить надо, чтобы сделать себе физиологическую потребность?
Ну замуж выйдешь, а вдруг это педофил?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23208
Интим-услуги через интернет: уголовную ответственность введут в Казахстане
Отправлено: 23.05.24 - 18:40
#4
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Цитата:
111:
Да, это просто чудовище у нас правительство

Теперь тебе нельзя будет выкладывать #кухаркинзат, мало ли как это расценят :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38341
Интим-услуги через интернет: уголовную ответственность введут в Казахстане
Отправлено: 23.05.24 - 18:43
#5
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Цитата:
maxsaf:
Теперь тебе нельзя будет выкладывать #кухаркинзат,

Это что, проституция?
Ты что, онанируешь извини за выражение, на мою одетую жену?
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