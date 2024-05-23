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≡ Почему техосмотр сегодня стал лазейкой для мошенников - эксперт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49244
Почему техосмотр сегодня стал лазейкой для мошенников - эксперт
Отправлено: 23.05.24 - 18:20
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"Уведомительный характер позволил операторам обходить обязательные требования, - заявил представитель Ассоциации. - Они поняли, что им не обязательно покупать дорогостоящее оборудование и нанимать квалифицированный персонал".
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
170
Re: Почему техосмотр сегодня стал лазейкой для мошенников -...
Отправлено: 23.05.24 - 18:20
#1
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Давно пора навести в этой сфере закон и порядок!
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