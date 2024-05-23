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≡ «Мама, мне нужно тебе что-то показать» - Житель Костаная подозревается в домогательствах к внучке его сожительницы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49240
«Мама, мне нужно тебе что-то показать» - Житель Костаная подозревается в домогательствах к внучке его сожительницы
Отправлено: 23.05.24 - 14:21
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- Я работаю допоздна, - рассказала "НГ" мать девочки. - Дочь после школы по пути часто заходила в гости к своей бабушке - моей маме, которая живет с сожителем. В тот день она пришла домой от бабушки. Сказала: «Мне нужно тебе что-то показать».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38329
Re: «Мама, мне нужно тебе что-то показать» - Житель Костаная...
Отправлено: 23.05.24 - 14:21
#1
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38329
«Мама, мне нужно тебе что-то показать» - Житель Костаная подозревается в домогательствах к внучке его сожительницы
Отправлено: 23.05.24 - 14:40
#2
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Что в том такого, если сказал что мать надо лишить родительских прав, за то, что она ребенка подвергает лично опасности?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38329
«Мама, мне нужно тебе что-то показать» - Житель Костаная подозревается в домогательствах к внучке его сожительницы
Отправлено: 23.05.24 - 14:41
#3
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Просто не надо приводить всяких разных мужиков в дом, которых в газете именуют почему то Сожителями.
То есть кем на самом деле?
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2177
«Мама, мне нужно тебе что-то показать» - Житель Костаная подозревается в домогательствах к внучке его сожительницы
Отправлено: 23.05.24 - 15:18
#4
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Цитата:
111:
Что в том такого, если сказал что мать надо лишить родительских прав, за то, что она ребенка подвергает лично опасности?

Вы статью внимательно читали? Подозревается сожитель бабушки, а не матери.
Первый комментарий удален из-за нецензурного слова.
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