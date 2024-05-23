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- Я работаю допоздна, - рассказала "НГ" мать девочки. - Дочь после школы по пути часто заходила в гости к своей бабушке - моей маме, которая живет с сожителем. В тот день она пришла домой от бабушки. Сказала: «Мне нужно тебе что-то показать».