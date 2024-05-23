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≡ Если трещины дойдут до верха... - Жители двухэтажки выступают против текущего ремонта за счет госбюджета в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49240
Если трещины дойдут до верха... - Жители двухэтажки выступают против текущего ремонта за счет госбюджета в Костанае
Отправлено: 23.05.24 - 09:58
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«Беременная» стена, протекающая крыша и риск обрушения - по их мнению, все эти факты говорят об аварийном состоянии дома, которому нужен ремонт не текущий, а капитальный. Собрать деньги на него своими силами невозможно.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
765
Re: Если трещины дойдут до верха... - Жители двухэтажки...
Отправлено: 23.05.24 - 09:58
#1
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Вот и интересный ход - как аварийный дом, практически разваливающийся - так под ремонт, а добротные дома в наримановке, которые в разы моложе и более природные для проживания - под снос. Где логика, товарищи градоначальники? Не лучше ли будет обновить жилой фонд путем сноса ветхих домов, представляющих опасность??
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
530
Re: Если трещины дойдут до верха... - Жители двухэтажки...
Отправлено: 23.05.24 - 10:41
#2
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Не думаю, что из-за протечки с крыши, треснула стена. Это скорее всего фундамент просел - надо укреплять фундамент.
Ну а крышу, уже могли бы и сами закрыть. Шифер не такой дорогой. За работу только заплатить. Помню, за все время мне только раз ПКСК крышу "заклеили", остальноые разы самому приходилось нанимать и делать. Также и соседи пенсионеры - всё покупали и ПКСК или другие им делали.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38329
Re: Если трещины дойдут до верха... - Жители двухэтажки...
Отправлено: 23.05.24 - 14:37
#3
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Цитата:
mks2703:
Ну а крышу, уже могли бы и сами закрыть. Шифер не такой дорогой.

Где ты его возьмешь?
А стропилы и прочее?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38329
Re: Если трещины дойдут до верха... - Жители двухэтажки...
Отправлено: 23.05.24 - 14:38
#4
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Могли бы уже снести, вставить твм многоэтажку, а жителей в нее расселить.
Но наши власти больше крысятся..
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