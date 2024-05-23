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Если трещины дойдут до верха... - Жители двухэтажки выступают против текущего ремонта за счет госбюджета в Костанае
Если трещины дойдут до верха... - Жители двухэтажки выступают против текущего ремонта за счет госбюджета в Костанае
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