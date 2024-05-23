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≡ Победит ли Дружба? - Проблемы жителей пригорода Костаная прокомментировали в отделе ЖКХ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49240
Победит ли Дружба? - Проблемы жителей пригорода Костаная прокомментировали в отделе ЖКХ
Отправлено: 23.05.24 - 14:32
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Заполненный водой котлован возле дома по ул. Школьная, 4 в жилом массиве Дружба не угрожает жизням бегающих рядом детей. пояснили в отделе ЖКХ, отвечая на запрос "НГ". Об этом доме «почти-ровеснике-Казахстана» мы писали месяц назад.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38329
Re: Победит ли Дружба? - Проблемы жителей пригорода Костаная...
Отправлено: 23.05.24 - 14:32
#1
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Цитата:
Жильцы сообщили «НГ», что рады


Чему рады?
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