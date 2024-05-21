НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Назван средний размер совокупной пенсии в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49240
Назван средний размер совокупной пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.05.24 - 15:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 триллион 237,2 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 389,2 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 848 миллиардов тенге.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38329
Re: Назван средний размер совокупной пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.05.24 - 15:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш дед 80 получает где то.
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
521
Re: Назван средний размер совокупной пенсии в Казахстане
Отправлено: 21.05.24 - 16:50
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Цитата:
Наш дед 80 получает где то.

До сих пор живой :-o :lol:
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1949
Re: Назван средний размер совокупной пенсии в Казахстане
Отправлено: 22.05.24 - 19:22
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Чтобы понять, много это или мало конкретно для вашего деда,поделились бы информацией, где и как он трудился до пенсии.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4807
Re: Назван средний размер совокупной пенсии в Казахстане
Отправлено: 22.05.24 - 20:21
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас пенсии хорошие, чем дальше пройдет время, будут хуже, большинство , кто работал, до 1998 года, уже практически на пенсии, а остальным приходится рассчитывать на накопления, учитывая, что до 2005 примерно года, многие работали нелегально, или показывали минималку, пенсия будет ниже прожиточного минимума и с этим власти скоро столкнутся
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38329
Назван средний размер совокупной пенсии в Казахстане
Отправлено: 23.05.24 - 14:28
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Чтобы понять, много это или мало конкретно для вашего деда,поделились бы информацией, где и как он трудился до пенсии.

Да в деревне в Дружбе, камышнинского района работал, как и все, после Мурманска морфлота, то в тарановском, то еще тут где то, а потом поперся за бабой в казахские степи, там и осел.
Кстати поселок был русским, казахов там мало было.
Рядом Бестау, там даже русские на казахском говорили.
У нас, я там тоже жил какое то время, казахи не знали казахского языка.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38329
Назван средний размер совокупной пенсии в Казахстане
Отправлено: 23.05.24 - 14:29
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
До сих пор живой

Тесть это, не дед, я просто дедом его зову
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 69, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 69
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS