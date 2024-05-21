Отправлено: - 14:28

КГСПС:

Чтобы понять, много это или мало конкретно для вашего деда,поделились бы информацией, где и как он трудился до пенсии.

Цитата:Да в деревне в Дружбе, камышнинского района работал, как и все, после Мурманска морфлота, то в тарановском, то еще тут где то, а потом поперся за бабой в казахские степи, там и осел.Кстати поселок был русским, казахов там мало было.Рядом Бестау, там даже русские на казахском говорили.У нас, я там тоже жил какое то время, казахи не знали казахского языка.