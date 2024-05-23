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≡ Какое наказание грозит в Казахстане за вандализм по новому закону
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49240
Какое наказание грозит в Казахстане за вандализм по новому закону
Отправлено: 23.05.24 - 14:11
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В частности, за выброс коммунальных отходов в неустановленных местах грозит штраф в 10 МРП. За нарушения по статье 434-2 Кодекса об административных правонарушениях - "Загрязнение мест общего пользования" - наказания увеличены вдвое.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
765
Re: Какое наказание грозит в Казахстане за вандализм по новому...
Отправлено: 23.05.24 - 14:11
#1
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1. Невывозимый "Тазалыком" мусор считается загрязнением?
2. Отсутствие урн способствует очищению города?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38329
Re: Какое наказание грозит в Казахстане за вандализм по новому...
Отправлено: 23.05.24 - 14:23
#2
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Штрафостан как и всегда, не видит причин и борется со следствием, применяя какие то безумные штрафы к населению..
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