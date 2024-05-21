Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 21.05.24 - 14:42
Частный детсад «Солнышко» в районе Кривого магазина посещают 220 детей. Все 9 групп - с русским языком обучения. Перспектива сокращения количества таких групп беспокоит учредителя детсада, воспитателей и родителей воспитанников. Читать новость
Вот узнала, что английский, оказывается, очень лёгкий для изучения язык:в нем напрочь отсутствуют падежи, нет родов, согласования слов,грамматика достаточно проста и понятна. Да, с русским не сравнить!
Михаил: так кто у власти был, кто гнул, кто ломал? Славные представители вашей нации
"В итоге к середине 1980-х годов этнические казахи доминировали в администрации, высшем образовании, науке и культуре Казахской ССР. Однако это не означало повсеместного внедрения «сверху» казахского языка. Более того, власти советского Казахстана (в том числе все более преобладающие там этнические казахи) поддерживали курс на постепенное сокращение применения казахского языка." Казахизация Советского Казахстана Материал из Википедии
Недавно где-то попался ролик, где рассерженный парень, казах, отвечал своим подписчикам, недовольным тем, что он свой блог ведёт на русском языке, а не на казахском. Суть в том, что он хочет, чтобы его слышало как можно больше людей, а если он будет работать только на казахском, то аудитория значительно сократится. Ибо на русском его слушают во всём мире, а на казахском его будут слышать только в Казахстане. И вообще, говорит, я сам в госструктурах работал и знаю, что там ВСЕ говорят по работе на русском!
Вспоминаю... У меня сын лет 15 назад закончил казахско-турецкий лицей. Тогда он ещё был полноценным казахско-турецким и турки там рулили. А нас, родителей, часто туда приглашали для общения. И как-то я заметил, что пацаны на переменах между собой больше говорят на русском. А в общении с учителями - или на английском, или на турецком. Два класса по 25 человек. Из них 4 - русские пацаны, чеченец был один... Остальные - казахи. ... Завуча там было два. Один - от Турции турок и один - от Казахстана. Казашка была. Я к ней захожу и спрашиваю: - Почему пацаны на русском говорят, на турецком говорят, а на казахском - нет? Объясняет: - Турки, они же упёртые. Говорят им на турецком, пока те не начинают понимать. А нам проще сказать на русском, чтобы быстрее сделали, что нам надо. ... Вот и вся "логика".
Вообще в царской России был принцип невмешательства в жизнь коренных народов. Не ломали их насильно, русский язык не навязывали, к оседлости не принуждали, образ жизни менять не заставляли... Так, общий контроль через свою администрацию осуществляли, чтобы мирно жили, и всё на этом. Те из коренных, кто хотел, сами поступали (родители отправляли) в русские школы и училища, сами язык учили, карьеру делали на царской службе... То бишь, в каком веке, с каким строем вошли в состав империи, с тем и жили до 20-х годов XX века. И всех всё устраивало. А большевики занялись цивилизированием. Типа "из феодального строя сразу в социализм!" Я не уверен, что это было правильно. Мне вообще большевизм не по нутру. Хотя нам и рассказывали, что это был социализм... Но! Можно было сделать всё то, что было сделано, построено, создано... за прошлый век без тотального знания русского языка? Людей поставили в такие условия, что или ты учишь русский и развиваешься вместо со страной, или ты не учишь русский язык и тогда твой удел - жизнь в XIX веке. Много чего добились те, кто сбежал от коллективизации в Афганистан, Китай, Монголию?..
таноми52: Вот узнала, что английский, оказывается, очень лёгкий для изучения язык:в нем напрочь отсутствуют падежи, нет родов, согласования слов,грамматика достаточно проста и понятна. Да, с русским не сравнить!
Британский английский посложнее американского будет. Да и в общении сложность вызывают не слова и знание перевода, а смысловое значение идиом, которые прямому переводу не поддаются, а так же устоявшиеся выражения. Поэтому люди говорящие на ломанном английском, не носители, понимают друг друга намного легче и быстрее, чем при общении с носителем.
saba: я работаю на заправке, почему невозможно нашим русским девушкам операторам, хотя бы позвать меня и и попросить перевести. Было очень неприятно, когда начинают ругаться, почему вы гыр-гыр-гыр Я конечно, промолчал, но это ужасно
Идите к работодателю, объясните ситуацию, это его ответственность, как будет обслужен клиент, а не отдельного частного лица, которое как может, так и изъясняется. Работодатель принимает решение, кого брать на работу и по каким критериям. Работодатель будет по закону отвечать, то есть сама фирма, в случае чего.
таноми52: Не было нужды для открытия Сколько казахов тогда проживало в области и городе? Почему не поехали поступать в столицу, например, чтобы обучаться на казахском? Наличие "казахской филологии" в пед.институте о чём-то Вам говорит?
Странные суждения, только со мной из одного класса с небольшого совхоза, в 1983 году окончили среднюю школу на казахском языке 16 выпускников. Детей, со всей страны, окончивших школу на казахском было достаточно, что нужно было всем ехать в Алматы?
В настоящее время также достаточно областей, где численность коренного населения казахов составляет более 90%. Часть из них обучаются у себя в областных центрах на русском языке в колледжах и ВУЗ. Никто не закрывает учебные заведения и говорит им, ребята едьте в Астану и продолжайте обучение.
maxsaf: Идите к работодателю, объясните ситуацию, это его ответственность, как будет обслужен клиент, а не отдельного частного лица, которое как может, так и изъясняется. Работодатель принимает решение, кого брать на работу и по каким критериям. Работодатель будет по закону отвечать, то есть сама фирма, в случае чего.
Всё правильно, не все граждане грамотные. Отдельные лица в лице работодателей, работников не исполняют требования законов и нормативных актов, где всё четко прописано. К сожалению, пока никаких изменений нет, на мой взгляд уполномоченными структурами, не достаточно проводится работа по разъяснению. В конечном результате получаем гыр, гыр, гыр - как описал выше Саба.
Почти три года тому назад, обсуждали про Рудненский инцидент в бильярдной, ниже процитирую, когда казахоговорящий гражданин, возможно қандас (репатриант) обратился на казахском языке к персоналу. Персонал, в частности девушки казашки, не владели государственным языком, а администратор вообще заявила, что якобы не допустит национализма в ихнём заведении, мол говорите на русском языке.
Есть замечательные строки великого поэта Расула Гамзатова: Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть... Всегда ранее отмечал, что развивайте все языки и культуры, не забывайте свои родные языки, есть курсы, воскресные школы, дома дружбы и.т.д. Мой язык казахский, он мне нужен, он нужен моему ребёнку. Если родители, Рудненским девушкам не привели любовь к родному языку и они обращение на государственном языке считают проявлением национализма, о чём можно говорить. Как обычно, процитирую самого себя, актуально до настоящего времени, пожалуйста:
Kairat stayer (11.07.2021 год) : На законодательном уровне, в части касающейся обращения на государственном языке прописано, неоднократно обсуждали. Тем более бильярдная частное заведение, тут-же на форуме как доморощенные и зарубежные грамотеи отмечали ранее, что должны обслуживать на государственном языке. Тогда в данном случае обязательно кто-то должен был общаться с клиентом заведения на казахском языке. Девушки наверняка не знают про движение Тіл майданы и за Куата, при этом категорически отказались обслужить клиента на казахском языке обращения. Да и с каких пор обращение на языке государства стало проявлением национализма?
В данном случае персонал бильярдной не знает требований законов, нормативно правовых актов, при этом незнание закона не освобождает от ответственности. Да частная территория, просто прописанные требования нужно исполнять, тогда не будет таких конфликтов и инцидентов.
Возможно хозяин заведения должен был разъяснить персоналу при отборе, инструктажах и.т.д. правила обслуживания клиентов, в части касающийся языков обращения, если персонал не удосужился вникать в эти вопросы. Следует учесть, что не все-же такие грамотные как наши отдельные зарубежные поуехавщие, но все равно это не снимает ответственности доморощенных занятых работой в сфере обслуживания.
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