Отправлено: - 07:13

maxsaf:

Идите к работодателю, объясните ситуацию, это его ответственность, как будет обслужен клиент, а не отдельного частного лица, которое как может, так и изъясняется. Работодатель принимает решение, кого брать на работу и по каким критериям. Работодатель будет по закону отвечать, то есть сама фирма, в случае чего.

[Исправлено: Kairat stayer, 23.05.2024 - 08:15]

Цитата:Всё правильно, не все граждане грамотные. Отдельные лица в лице работодателей, работников не исполняют требования законов и нормативных актов, где всё четко прописано. К сожалению, пока никаких изменений нет, на мой взгляд уполномоченными структурами, не достаточно проводится работа по разъяснению. В конечном результате получаем гыр, гыр, гыр - как описал выше Саба.Почти три года тому назад, обсуждали про Рудненский инцидент в бильярдной, ниже процитирую, когда казахоговорящий гражданин, возможно қандас (репатриант) обратился на казахском языке к персоналу. Персонал, в частности девушки казашки, не владели государственным языком, а администратор вообще заявила, что якобы не допустит национализма в ихнём заведении, мол говорите на русском языке.Есть замечательные строки великого поэта Расула Гамзатова: Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть... Всегда ранее отмечал, что развивайте все языки и культуры, не забывайте свои родные языки, есть курсы, воскресные школы, дома дружбы и.т.д. Мой язык казахский, он мне нужен, он нужен моему ребёнку. Если родители, Рудненским девушкам не привели любовь к родному языку и они обращение на государственном языке считают проявлением национализма, о чём можно говорить. Как обычно, процитирую самого себя, актуально до настоящего времени, пожалуйста:Kairat stayer (11.07.2021 год) : На законодательном уровне, в части касающейся обращения на государственном языке прописано, неоднократно обсуждали. Тем более бильярдная частное заведение, тут-же на форуме как доморощенные и зарубежные грамотеи отмечали ранее, что должны обслуживать на государственном языке. Тогда в данном случае обязательно кто-то должен был общаться с клиентом заведения на казахском языке. Девушки наверняка не знают про движение Тіл майданы и за Куата, при этом категорически отказались обслужить клиента на казахском языке обращения. Да и с каких пор обращение на языке государства стало проявлением национализма?В данном случае персонал бильярдной не знает требований законов, нормативно правовых актов, при этом незнание закона не освобождает от ответственности. Да частная территория, просто прописанные требования нужно исполнять, тогда не будет таких конфликтов и инцидентов.Возможно хозяин заведения должен был разъяснить персоналу при отборе, инструктажах и.т.д. правила обслуживания клиентов, в части касающийся языков обращения, если персонал не удосужился вникать в эти вопросы. Следует учесть, что не все-же такие грамотные как наши отдельные зарубежные поуехавщие, но все равно это не снимает ответственности доморощенных занятых работой в сфере обслуживания.Подробнее здесь: