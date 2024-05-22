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≡ "У нас в стране нехватка конфет?" - Почему депутаты сначала раскритиковали, а потом поддержали выделение 5 млрд тенге фабрике "Баян-Сулу" в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49234
"У нас в стране нехватка конфет?" - Почему депутаты сначала раскритиковали, а потом поддержали выделение 5 млрд тенге фабрике "Баян-Сулу" в Костанае?
Отправлено: 22.05.24 - 17:17
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О выделении крупного кредита кондитерской фабрике стало известно на заседании постоянных комиссий облмаслихатата и областного общественного совета. Условия - 5 млрд на 10 лет под 2,5% - впечатлили народных избранников и вызвали много вопросов.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
604
Re: "У нас в стране нехватка конфет?" - Почему...
Отправлено: 22.05.24 - 17:17
#1
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Приезжали гости из Германии. На этот раз покупать с собой конфеты Баян Сулу, как раньше, не стали - говорят, теперь невкусно.

Вот и делайте выводы
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
56
Re: "У нас в стране нехватка конфет?" - Почему...
Отправлено: 22.05.24 - 17:50
#2
Комментарий удален модератором.
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
56
Re: "У нас в стране нехватка конфет?" - Почему...
Отправлено: 22.05.24 - 17:54
#3
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Отвечая депутатам, руководитель управления сельского хозяйства Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ сообщил, что всего на расширение комплекса "Баян-Сулу" требуется 14,3 млрд тенге.
ЧЁТ Я ОДИН НЕ ПОНЯЛ ИЛИ ЧТО ЭТО? ГДЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ГДЕ ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ? ВСЁ СМЕШАЛОСЬ КОНИ ЛЮДИ...
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
586
Re: "У нас в стране нехватка конфет?" - Почему...
Отправлено: 22.05.24 - 18:00
#4
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продавили проект , а с Сергазиновой видимо отдельно поговорили и "убедили" Сумма большая и процент низкий. А соблазнов у желающих присоседиться выше крыши
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
524
Re: "У нас в стране нехватка конфет?" - Почему...
Отправлено: 22.05.24 - 18:49
#5
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Очень сладкие условия - трудно не согласиться, устоять ваще невозможно...
О чем это я? А да? Шо с бисквитами? Можно и нам глянуть, хоть одним глазком...
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
98
Re: "У нас в стране нехватка конфет?" - Почему...
Отправлено: 22.05.24 - 19:08
#6
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Кстати о "Баян-Сулу"- строили всей страной, но в "мутные" годы приватизации ушла фабрика в частные руки.. Многие из молодых не знают, как нас откровенно "кинули" с ПИКами (приватизационные инвестиционные купоны, аналог чубайсовских ваучеров),так вот работающим начислялась определённая сумма за каждый проработанный год и выдавались купоны для вложения в какое то предприятие или отрасль для приватизации. Справедливо? Считаю, да! Я с женой свои купоны вложил в "Баян-Сулу" (оформляли специальные конторы, которые разом потом исчезли), а у фабрики появились новые владельцы. Куда там Чубайсу (у того хоть за ваучер бутылку давали), наши власти просто нас обманули, ловко и изящно.. Дело конечно прошлое, а осадочек остался . Тогда за счёт граждан страны, теперь за счёт бюджета- вот и вся суть эффективных хозяев жизни.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6889
Re: "У нас в стране нехватка конфет?" - Почему...
Отправлено: 23.05.24 - 03:44
#7
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 Меня убедили, что нужно выделить деньги сейчас
Ну и нас бы попутно убедили,одним слова
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