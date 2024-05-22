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"У нас в стране нехватка конфет?" - Почему депутаты сначала раскритиковали, а потом поддержали выделение 5 млрд тенге фабрике "Баян-Сулу" в Костанае?
"У нас в стране нехватка конфет?" - Почему депутаты сначала раскритиковали, а потом поддержали выделение 5 млрд тенге фабрике "Баян-Сулу" в Костанае?
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