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≡ Резкое ухудшение погоды и ночные заморозки ожидаются в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49234
Резкое ухудшение погоды и ночные заморозки ожидаются в Костанайской области
Отправлено: 22.05.24 - 18:59
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По прогнозам синоптиков, в четверг, 23 мая, на севере, востоке и в центральной части области будут дожди с грозами, на западе и юге ночью - туман. В пятницу, 24 мая, на севере, востоке и юге ночью ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
524
Re: Резкое ухудшение погоды и ночные заморозки ожидаются в...
Отправлено: 22.05.24 - 18:59
#1
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Да сколько можно. Я уже устал, теплую куртку в шкаф убирать и обратно доставать. Эти синоптики, за что-то хоть отвечают? Май заканчивается - ау, скоро лето - пора уже теплую погоду предсказывать...
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6889
Re: Резкое ухудшение погоды и ночные заморозки ожидаются в...
Отправлено: 23.05.24 - 03:36
#2
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Сот помидоры пожелтели. Соседка говорит,что сжег я с передозом куриного помета,другая мол,тепла не хватает.
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