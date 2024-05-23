Re: Подставил нож к горлу таксиста и тот врезался в полицейскую...

Отправлено: - 03:30

Я иногда выезжал на таксовку,однако перестал это делать. Люди пошли какие-то неадекватные,они считают таксистов (как говорил тов Пу) с низкой социальный ответственностью,иначе ничем не обьяснишь эти поступки от людей. Однажды с МЖК была заявка на Имантау (это с одного края города в другой). Села толстая бабуля на перед,сзади дед,сын со снохой,внуки блезняшки,а на багажник коляска,на крышу какой-то сундук. ПО приезду на адрес бабка долго не выходила,просила сдачу с пятьсот (заявка 350). Когда дед призвал свою супружницу к стыду,бабка что-то бурча покинула салон