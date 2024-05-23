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≡ Авторов фейков, в которых использовано фото акима Рудного, ищет полиция
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49234
Авторов фейков, в которых использовано фото акима Рудного, ищет полиция
Отправлено: 23.05.24 - 00:49
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- В мессенджере WatsАpp распространяется скриншот переписки между двумя контактами о предупреждении о предстоящей проверке, в связи с тем, что депутаты «переводят деньги на ИГИЛ», - сообщил Ионенко.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38320
Re: Авторов фейков, в которых использовано фото акима Рудного,...
Отправлено: 23.05.24 - 00:49
#1
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Нет дыма без огня?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23201
Авторов фейков, в которых использовано фото акима Рудного, ищет полиция
Отправлено: 23.05.24 - 01:44
#2
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Цитата:
111:
Нет дыма без огня?

Есть
Профайл
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