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≡ Подставил нож к горлу таксиста и тот врезался в полицейскую машину - Подсудимому заменили условный срок реальным в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49234
Подставил нож к горлу таксиста и тот врезался в полицейскую машину - Подсудимому заменили условный срок реальным в суде Костаная
Отправлено: 23.05.24 - 00:47
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Приговор в суде № 2 Костаная вынесли 20 марта. Туртаева признали виновным, назначили условный срок. Однако сторона обвинения настаивала на реальном сроке и просила для подсудимого 3,5 года лишения свободы. И обжаловала приговор.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38320
Re: Подставил нож к горлу таксиста и тот врезался в полицейскую...
Отправлено: 23.05.24 - 00:47
#1
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Дебилы..
Это же угроза жизни и тд..
Там минимум 8 лет строгача.
Наверно какой то отпрыск, чьего то чиновника..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38320
Re: Подставил нож к горлу таксиста и тот врезался в полицейскую...
Отправлено: 23.05.24 - 00:48
#2
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У нас все по видимому куплено.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23201
Подставил нож к горлу таксиста и тот врезался в полицейскую машину - Подсудимому заменили условный срок реальным в суде Костаная
Отправлено: 23.05.24 - 02:03
#3
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Цитата:
111:
У нас все по видимому куплено.

Откуда у любителя кататься бесплатно деньги?
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