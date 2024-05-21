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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15894
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.05.24 - 22:08
#6496
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Цитата:
111:
Зато они с Россией победили немецких фашистов.

Да тоже слышал эту фразу на 9 мая на красной площади от диктатора
Фашистов победили Россия,белорусь, Казахстан,Таджикистан,Кыргызстан и вроде Узбекистан
Остальные народы не принимали участие
Завтра таджики ченить ещё натворят их тоже вычеркнут из победителей))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38320
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 00:45
#6497
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Прикольно так, и это раньше там хату хотел взять

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23199
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 01:03
#6498
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Цитата:
abaika95:
Ну видишь ты типичный россиянин) Пофиг кто у тебя сверху Паши и молчи Молчи и Паши

А ты можешь пахать и кричать, даже в истерике биться и в перерывах ногами топать и в ладоши хлопать, вот только ничего от тебя как не зависило, так и не зависит :lol:

[Исправлено: maxsaf, 22.05.2024 - 08:55]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15894
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 11:04
#6499
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Цитата:
111:
Прикольно так, и это раньше там хату хотел взять

Береке прям такое себе
Человекйники строят быстрей быстрей
Цитата:
maxsaf:
А ты можешь пахать и кричать, даже в истерике биться и в перерывах ногами топать и в ладоши хлопать, вот только ничего от тебя как не зависило, так и не зависит

Ну январь испугал кое кого))
И это только из за какого-то газа люди вышли
А у россиян чё кишка тонка? Их убивают, взрывают, гонят на убой а они покорно молчат
Либо за границей путина поддерживают вот как ты))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38320
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 13:22
#6500
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Цитата:
abaika95:
Их убивают, взрывают, гонят на убой а они покорно молчат

Это вообще ужос, не понять.
Их гонят убивать в чужую страну, и притом таких же русских, в украинской армии больше русскоязычных, и им по барабану, они как скот..
Слушают Шамана, и идут убивать под его песни.
Черт знает, что с ними произошло, всегда наверно такие были..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15894
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 13:28
#6501
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Цитата:
111:
Черт знает, что с ними произошло, всегда наверно такие были..

Причем самое смешное уже украинцы устали от войны хотя именно на них напали
Украинцы открыто возмущаются действием военкоматов и правительства
И их там никто не наказывает за это
Вон военкоматчиков гоняют топорами
А в России покорные бараны тихо молча утирая сопли получают ладу калину за убитого сыночка
Про войну писать боятся а то сразу накажут
И ещё чето орут что майдан укрианцам ниче не принес
Украинцы с 2013 борятся с совковой системой Москвы пытаясь избавится от дедов этих гбшных которые им жизни не дают
В Европу хоть на каких правах но лучше там чем с Россией
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4807
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 18:18
#6502
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Я вот ездил в Сибирь, дальше Абакана правда не был. Какая красота, зачем захватывать чужие земли, там элементарно людей не хватает. Или это потомкам оставим, там же сложно обустраивать, лучше сначала Украину, разрушим, а потом восстановим и будет нам счастье?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4807
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 18:30
#6503
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Мимо меня каждую смену проезжают китайские грузовики в Россию, извиняюсь спросить, а где же КамАЗ? Лада много лет была французской, отдали за 1 рубль россиянам, а теперь Лада становится китайской? Ничего не хочу сказать против китайских автомобилей, Казахстану особо гордиться в автомобилестроении нечем, но у россиян были традиции в этой области, когда-то китайцы Волгу 21, и Газ52 выпускали по лицензии, а теперь оцените развитие Китая и России в данной отрасли
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4807
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 18:33
#6504
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Гога постоянно говорит, не путайте власти и народ. Я согласен, почему же тогда в разговоре с моими российскими друзьями, происходит либо шшш об этом нельзя говорить, либо, ну тут всё неоднозначно?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5520
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 20:05
#6505
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Цитата:
saba:
Гога постоянно говорит, не путайте власти и народ. Я согласен, почему же тогда в разговоре с моими российскими друзьями, происходит либо шшш об этом нельзя говорить, либо, ну тут всё неоднозначно?


Лишнее нельзя болтать, опасаются репрессий, доносов, соседи могут сообщить властям и.т.д.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4807
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 22:38
#6506
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Вот честно, бесят меня такие, как один из другой ветки, ладно Максаф ему вопрос языка покоя не даёт, потому что самому тяжело, да и хочется доказать, какой он был мудрый, когда отсюда уехал.Бесят ещё наши чиновники, неужели нельзя сказать по человечески, начинают какие-то справки приводить, нужно ввести казахский так и скажите, остаётся так как раньше, тоже скажите, человек планир ует свое будущее, так скажите что там будет, связывать будущее с Казахстаном или думать о переезде
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23199
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 23:51
#6507
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Цитата:
saba:
Бесят ещё наши чиновники, неужели нельзя сказать по человечески, начинают какие-то справки приводить, нужно ввести казахский так и скажите, остаётся так как раньше, тоже скажите, человек планир ует свое будущее, так скажите что там будет, связывать будущее с Казахстаном или думать о переезде

Согласен. Чё вот эти подковерные игры вести, делать одно, говорить другое. Молодец Скиба, нашел разнарядку по годам, и сразу видно, где и что сокращают. Можно делать соответствующие выводы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23199
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 23:53
#6508
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Цитата:
saba:
ладно Максаф ему вопрос языка покоя не даёт, потому что самому тяжело, да и хочется доказать, какой он был мудрый, когда отсюда уехал.

Конечно мудрый, сейчас не парюсь, как те родители, в какой садик детей отдавать. :lol:
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