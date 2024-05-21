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Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
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Я робот(Пользователи)
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Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 21.05.24 - 14:42
Частный детсад «Солнышко» в районе Кривого магазина посещают 220 детей. Все 9 групп - с русским языком обучения. Перспектива сокращения количества таких групп беспокоит учредителя детсада, воспитателей и родителей воспитанников.
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Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 22:58
Цитата:
Вот узнала, что английский, оказывается, очень лёгкий для изучения язык:в нем напрочь отсутствуют падежи, нет родов, согласования слов,грамматика достаточно проста и понятна.
Да, с русским не сравнить!
maxsaf:
могут со всем миром общаться теперь.
могут со всем миром общаться теперь.
Вот узнала, что английский, оказывается, очень лёгкий для изучения язык:в нем напрочь отсутствуют падежи, нет родов, согласования слов,грамматика достаточно проста и понятна.
Да, с русским не сравнить!
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 23:06
Цитата:
"В итоге к середине 1980-х годов этнические казахи доминировали в администрации, высшем образовании, науке и культуре Казахской ССР. Однако это не означало повсеместного внедрения «сверху» казахского языка. Более того, власти советского Казахстана (в том числе все более преобладающие там этнические казахи) поддерживали курс на постепенное сокращение применения казахского языка."
Казахизация Советского Казахстана
Материал из Википедии
Михаил:
так кто у власти был, кто гнул, кто ломал? Славные представители вашей нации
так кто у власти был, кто гнул, кто ломал? Славные представители вашей нации
"В итоге к середине 1980-х годов этнические казахи доминировали в администрации, высшем образовании, науке и культуре Казахской ССР. Однако это не означало повсеместного внедрения «сверху» казахского языка. Более того, власти советского Казахстана (в том числе все более преобладающие там этнические казахи) поддерживали курс на постепенное сокращение применения казахского языка."
Казахизация Советского Казахстана
Материал из Википедии
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 23:10
Цитата:
Сам то понял, что за "аргумент" привёл?
abaika95:
maxsaf: Ну да, пофиг, зачем алкашу бездетному садик, или пенсу. Опрос надо проводить там, где родители в садик записываются и группу выбирают.
А выборы зачем среди всех проводят? Почему голос налогоплательщика равен голосу алкаша безработного или тунядца?))
maxsaf: Ну да, пофиг, зачем алкашу бездетному садик, или пенсу. Опрос надо проводить там, где родители в садик записываются и группу выбирают.
А выборы зачем среди всех проводят? Почему голос налогоплательщика равен голосу алкаша безработного или тунядца?))
Сам то понял, что за "аргумент" привёл?
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 23:13
Недавно где-то попался ролик, где рассерженный парень, казах, отвечал своим подписчикам, недовольным тем, что он свой блог ведёт на русском языке, а не на казахском.
Суть в том, что он хочет, чтобы его слышало как можно больше людей, а если он будет работать только на казахском, то аудитория значительно сократится. Ибо на русском его слушают во всём мире, а на казахском его будут слышать только в Казахстане.
И вообще, говорит, я сам в госструктурах работал и знаю, что там ВСЕ говорят по работе на русском!
Суть в том, что он хочет, чтобы его слышало как можно больше людей, а если он будет работать только на казахском, то аудитория значительно сократится. Ибо на русском его слушают во всём мире, а на казахском его будут слышать только в Казахстане.
И вообще, говорит, я сам в госструктурах работал и знаю, что там ВСЕ говорят по работе на русском!
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 23:18
Цитата:
НАВЯЗАН или это была необходимость?
Цитата:
По-твоему, надо было ждать 50 - 100 лет, пока казахи свой сельхозязык разовьют до промышленного и тогда создавать казахскую техническую интеллигенцию?
abaika95:
Чтобы построить новую общность которую вы уже застали в конце жизни СССР когда все были русскими в первую очередь потомучто навязан был русский язык
Чтобы построить новую общность которую вы уже застали в конце жизни СССР когда все были русскими в первую очередь потомучто навязан был русский язык
НАВЯЗАН или это была необходимость?
Цитата:
abaika95:
Без русского языка можно было устроится в институт на нефтянника какого нибудь? А потом на производстве работать
Без русского языка можно было устроится в институт на нефтянника какого нибудь? А потом на производстве работать
По-твоему, надо было ждать 50 - 100 лет, пока казахи свой сельхозязык разовьют до промышленного и тогда создавать казахскую техническую интеллигенцию?
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 23:19
Вспоминаю...
У меня сын лет 15 назад закончил казахско-турецкий лицей. Тогда он ещё был полноценным казахско-турецким и турки там рулили.
А нас, родителей, часто туда приглашали для общения. И как-то я заметил, что пацаны на переменах между собой больше говорят на русском. А в общении с учителями - или на английском, или на турецком.
Два класса по 25 человек. Из них 4 - русские пацаны, чеченец был один... Остальные - казахи.
...
Завуча там было два. Один - от Турции турок и один - от Казахстана. Казашка была.
Я к ней захожу и спрашиваю:
- Почему пацаны на русском говорят, на турецком говорят, а на казахском - нет?
Объясняет:
- Турки, они же упёртые. Говорят им на турецком, пока те не начинают понимать. А нам проще сказать на русском, чтобы быстрее сделали, что нам надо.
...
Вот и вся "логика".
У меня сын лет 15 назад закончил казахско-турецкий лицей. Тогда он ещё был полноценным казахско-турецким и турки там рулили.
А нас, родителей, часто туда приглашали для общения. И как-то я заметил, что пацаны на переменах между собой больше говорят на русском. А в общении с учителями - или на английском, или на турецком.
Два класса по 25 человек. Из них 4 - русские пацаны, чеченец был один... Остальные - казахи.
...
Завуча там было два. Один - от Турции турок и один - от Казахстана. Казашка была.
Я к ней захожу и спрашиваю:
- Почему пацаны на русском говорят, на турецком говорят, а на казахском - нет?
Объясняет:
- Турки, они же упёртые. Говорят им на турецком, пока те не начинают понимать. А нам проще сказать на русском, чтобы быстрее сделали, что нам надо.
...
Вот и вся "логика".
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 23:34
Вообще в царской России был принцип невмешательства в жизнь коренных народов. Не ломали их насильно, русский язык не навязывали, к оседлости не принуждали, образ жизни менять не заставляли... Так, общий контроль через свою администрацию осуществляли, чтобы мирно жили, и всё на этом.
Те из коренных, кто хотел, сами поступали (родители отправляли) в русские школы и училища, сами язык учили, карьеру делали на царской службе...
То бишь, в каком веке, с каким строем вошли в состав империи, с тем и жили до 20-х годов XX века. И всех всё устраивало.
А большевики занялись цивилизированием. Типа "из феодального строя сразу в социализм!"
Я не уверен, что это было правильно. Мне вообще большевизм не по нутру. Хотя нам и рассказывали, что это был социализм... Но!
Можно было сделать всё то, что было сделано, построено, создано... за прошлый век без тотального знания русского языка? Людей поставили в такие условия, что или ты учишь русский и развиваешься вместо со страной, или ты не учишь русский язык и тогда твой удел - жизнь в XIX веке.
Много чего добились те, кто сбежал от коллективизации в Афганистан, Китай, Монголию?..
Те из коренных, кто хотел, сами поступали (родители отправляли) в русские школы и училища, сами язык учили, карьеру делали на царской службе...
То бишь, в каком веке, с каким строем вошли в состав империи, с тем и жили до 20-х годов XX века. И всех всё устраивало.
А большевики занялись цивилизированием. Типа "из феодального строя сразу в социализм!"
Я не уверен, что это было правильно. Мне вообще большевизм не по нутру. Хотя нам и рассказывали, что это был социализм... Но!
Можно было сделать всё то, что было сделано, построено, создано... за прошлый век без тотального знания русского языка? Людей поставили в такие условия, что или ты учишь русский и развиваешься вместо со страной, или ты не учишь русский язык и тогда твой удел - жизнь в XIX веке.
Много чего добились те, кто сбежал от коллективизации в Афганистан, Китай, Монголию?..
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 23:35
Цитата:
Британский английский посложнее американского будет. Да и в общении сложность вызывают не слова и знание перевода, а смысловое значение идиом, которые прямому переводу не поддаются, а так же устоявшиеся выражения. Поэтому люди говорящие на ломанном английском, не носители, понимают друг друга намного легче и быстрее, чем при общении с носителем.
таноми52:
Вот узнала, что английский, оказывается, очень лёгкий для изучения язык:в нем напрочь отсутствуют падежи, нет родов, согласования слов,грамматика достаточно проста и понятна. Да, с русским не сравнить!
Вот узнала, что английский, оказывается, очень лёгкий для изучения язык:в нем напрочь отсутствуют падежи, нет родов, согласования слов,грамматика достаточно проста и понятна. Да, с русским не сравнить!
Британский английский посложнее американского будет. Да и в общении сложность вызывают не слова и знание перевода, а смысловое значение идиом, которые прямому переводу не поддаются, а так же устоявшиеся выражения. Поэтому люди говорящие на ломанном английском, не носители, понимают друг друга намного легче и быстрее, чем при общении с носителем.
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 23:47
Цитата:
Идите к работодателю, объясните ситуацию, это его ответственность, как будет обслужен клиент, а не отдельного частного лица, которое как может, так и изъясняется. Работодатель принимает решение, кого брать на работу и по каким критериям. Работодатель будет по закону отвечать, то есть сама фирма, в случае чего.
saba:
я работаю на заправке, почему невозможно нашим русским девушкам операторам, хотя бы позвать меня и и попросить перевести. Было очень неприятно, когда начинают ругаться, почему вы гыр-гыр-гыр Я конечно, промолчал, но это ужасно
я работаю на заправке, почему невозможно нашим русским девушкам операторам, хотя бы позвать меня и и попросить перевести. Было очень неприятно, когда начинают ругаться, почему вы гыр-гыр-гыр Я конечно, промолчал, но это ужасно
Идите к работодателю, объясните ситуацию, это его ответственность, как будет обслужен клиент, а не отдельного частного лица, которое как может, так и изъясняется. Работодатель принимает решение, кого брать на работу и по каким критериям. Работодатель будет по закону отвечать, то есть сама фирма, в случае чего.
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