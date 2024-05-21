Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?

Отправлено: - 23:34

Вообще в царской России был принцип невмешательства в жизнь коренных народов. Не ломали их насильно, русский язык не навязывали, к оседлости не принуждали, образ жизни менять не заставляли... Так, общий контроль через свою администрацию осуществляли, чтобы мирно жили, и всё на этом.

Те из коренных, кто хотел, сами поступали (родители отправляли) в русские школы и училища, сами язык учили, карьеру делали на царской службе...

То бишь, в каком веке, с каким строем вошли в состав империи, с тем и жили до 20-х годов XX века. И всех всё устраивало.

А большевики занялись цивилизированием. Типа "из феодального строя сразу в социализм!"

Я не уверен, что это было правильно. Мне вообще большевизм не по нутру. Хотя нам и рассказывали, что это был социализм... Но!

Можно было сделать всё то, что было сделано, построено, создано... за прошлый век без тотального знания русского языка? Людей поставили в такие условия, что или ты учишь русский и развиваешься вместо со страной, или ты не учишь русский язык и тогда твой удел - жизнь в XIX веке.

Много чего добились те, кто сбежал от коллективизации в Афганистан, Китай, Монголию?..