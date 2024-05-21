Отправлено: - 01:03

abaika95:

Ну видишь ты типичный россиянин) Пофиг кто у тебя сверху Паши и молчи Молчи и Паши

[Исправлено: maxsaf, 22.05.2024 - 08:55]

Цитата:А ты можешь пахать и кричать, даже в истерике биться и в перерывах ногами топать и в ладоши хлопать, вот только ничего от тебя как не зависило, так и не зависит