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≡ Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49232
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 21.05.24 - 14:42
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Частный детсад «Солнышко» в районе Кривого магазина посещают 220 детей. Все 9 групп - с русским языком обучения. Перспектива сокращения количества таких групп беспокоит учредителя детсада, воспитателей и родителей воспитанников.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
136
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 13:44
#45
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Цитата:
111:
Это вы говорите о том времени, когда заморили голодом семь миллионов казахов, которые говорили только по казахски, и жили за их счет?

По ходу у каждой национальности своя маленькая ядерная война- одной большой не бывает... Как перестройка мозги то людям сдвинула.. Голод перед великой Отечественной был ВЕЗДЕ: и на Украине, и на территории сегодняшней России, в Поволжье, и в Казахстане.. И от голода на этих землях умирали ВСЕ одинаково мучительно: хоть русский, хоть украинец, хоть башкир , не смотря на язык на котором они общались
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5520
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 13:50
#46
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Цитата:
abaika95:
Это щас к чему это вот? Это мне лично упрек или по нац признаку?)
Вы батенько у нас не хамло получается?))


Выражение превосходства - шовинизм.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
136
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 13:53
#47
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Цитата:
abaika95:
Казахов получается не было?))

Ох как мы любим выдергивать цитаты!!!. А до того не я ли писал, что были и южане, а если были южане-казахи, то северяне тем более были... Как вы не понимаете- пока население Казахстана делят на нации, вкидывают темы виновности той или иной нации- нормального человеческого государства здесь не построится!!!!! А насчет что 70 лет гнули не сломали национальную идентичность: так кто у власти был, кто гнул, кто ломал? Славные представители вашей нации , вместе не менее славными представителями других наций. В честь них сейчас города называем, улицы...
Довелось читать воспоминания одного партийного босса тех времен- Назарбаев в Караганде стеснялся своего имени и просил называть себя Сашей, моя одноклассница-казашка (сознательно) при нареченном имени Айжамал, до сих пор , даже по паспорту сейчас- Ирина, другая- Гульсум, до сих пор откликается на Галю
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
136
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 14:02
#48
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Цитата:
Kairat stayer:
Сами как бегали? Я например 3000 метров по стадиону до армии бегал, личный результат 8 минут 39 секунд, 800 метров за 1 минуту 54 секунд и 1000 метров за 2 минуты 28 секунд.

О чем бы не трещать.. Дважды был чемпионом Казахстана по классической борьбе- по обществу "Буревестник" и "Трудовые резервы", на соревнования возил Чернявский и Матвиенко-старший. так что честь области в Казахстане отстаивал, а кто-то просто бегал))))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5520
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 14:05
#49
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Цитата:
Михаил:
О чем бы не трещать.. Дважды был чемпионом Казахстана по классической борьбе- по обществу "Буревестник" и "Трудовые резервы", на соревнования возил Чернявский и Матвиенко-старший. так что честь области в Казахстане отстаивал, а кто-то просто бегал))))


Владимира Петровича знал и Чернявского наверное знаю.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5520
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 14:20
#50
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Цитата:
Михаил:
так что честь области в Казахстане отстаивал, а кто-то просто бегал))))


А вы уверены? Бронзовый призёр спартакиады профтехобразования СССР в беге на 3000 метров, чемпион республиканского общества "Динамо" по кроссу, бронзовый призёр по служебному биатлону и соответственно чемпион республиканского общества "Трудовые резервы" в беге на 3000 метров.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5520
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 15:11
#51
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Цитата:
Михаил:
на соревнования возил Чернявский и Матвиенко-старший...


Цитата:
Kairat stayer:
Чернявского наверное знаю.


Если речь идёт за Виктора Викторовича Чернявского. Тогда, его точно знаю. Искренне, таких людей мало, лично мне всегда помогал, он хороший специалист, большой молодец, про такого человека можно смело сказать - золотой человек. Долгих лет ему плодотворной жизни. По его распоряжению, сам неоднократно старшим возил Динамовских ребят на республиканские соревнования по служебному многоборью, биатлону.

[Исправлено: Kairat stayer, 22.05.2024 - 16:44]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10326
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 17:49
#52
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Цитата:
111:
, когда заморили голодом семь миллионов казахов,

---Сочинять ещё не надоело ???***Численность казахов согласно Всесоюзной переписи населения 1939 г. составила 2 327 625 чел., или сократилась по сравнению с 1926 годом на 1 299 987 чел.,***
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23195
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 21:16
#53
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Цитата:
abaika95:
Че южане думают о нашей диспропорции с садами? Когда русских групп больше? Может это один из моментов почему они сюда не хотят переезжать что им садиков не хватает Никто их мнение не хочет узнать?

Ну так и скажите прямо и открыто русскоязычным кустанайцам, что количество групп с русским языком будут решать южане, чтобы родители не питали иллюзий, а смирились или начали уже чемоданы собирать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23195
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 21:19
#54
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Цитата:
abaika95:
Скиба показал тех кто возмущается Тех кто доволен никто не показывает

Ах этот Скиба, такой необъективный, лодку решил раскачать, у довольных горожан мнения не спросил... Может и правда ситуация в точности до наоборот и большинство граждан счастливы, что количество русскоязычных групп сокращают год за годом, вопреки спросу.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4807
Re: Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в...
Отправлено: 22.05.24 - 21:49
#55
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Цитата:
Михаил:

Это угроза?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4807
Re: Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в...
Отправлено: 22.05.24 - 21:57
#56
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Я в общем не стал читать, после угрозы Михаила, как то я не понимаю таких слов, я работаю на заправке, почему невозможно нашим русским девушкам операторам, хотя бы позвать меня и и попросить перевести. Было очень неприятно, когда начинают ругаться, почему вы гыр-гыр-гыр Я конечно, промолчал, но это ужасно
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4807
Re: Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в...
Отправлено: 22.05.24 - 22:08
#57
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Между нами г-н Максаф и г-н Эл-Починно страшно неприятно, когда про твой язык говорят в уничижительно тоне, я потом конечно поговорил, но неприятный осадок остался.А вот такие угрозы как у Михаила,нельзя пропускать, иначе мы все передеремся, Что такое будет как в Украине, война это всегда плохо
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4807
Re: Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в...
Отправлено: 22.05.24 - 22:23
#58
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Я один институт знаю при СССР где был казахский язык в нашей области, пед и не надо больше врать Михаил, ни в сельхозе , ни в Рудном не было кафедры на казахском языке, даже в ГПТУ не было. А Матвиенко не трогайте, пожалуйста, не было большего патриота Казахстана, чем он,я работал в Управлении спорта и молодежной политики и очень много с ним общался.Светлая ему память!
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