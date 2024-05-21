Re: Назван средний размер совокупной пенсии в Казахстане

Отправлено: - 20:21

Сейчас пенсии хорошие, чем дальше пройдет время, будут хуже, большинство , кто работал, до 1998 года, уже практически на пенсии, а остальным приходится рассчитывать на накопления, учитывая, что до 2005 примерно года, многие работали нелегально, или показывали минималку, пенсия будет ниже прожиточного минимума и с этим власти скоро столкнутся