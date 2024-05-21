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≡ Почему всё больше выпускников школ выбирают казахстанские вузы, обсудили в акимате Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49232
Почему всё больше выпускников школ выбирают казахстанские вузы, обсудили в акимате Костанайской области
Отправлено: 21.05.24 - 16:41
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80% от общего числа выпускников в этом году решили сдавать ЕНТ. Пять лет назад этот показатель составлял 64%. Об этом 21 мая на заседании областного акимата сообщил аким области Кумар АКСАКАЛОВ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38317
Re: Почему всё больше выпускников школ выбирают казахстанские...
Отправлено: 21.05.24 - 16:41
#1
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Может наше население стало бедней и потому не выезжает в зарубежные универы, а в Россию не хочет выезжать, потому что отправят на СВО, если они там попытаются осесть так сказать?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3354
Re: Почему всё больше выпускников школ выбирают казахстанские...
Отправлено: 21.05.24 - 17:32
#2
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Просто за 30 лет число славян резко снизилось. Выезжать просто уже не кому. А те что остались, после вторжения России в Украину, не особо горят желанием в Россию уезжать.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1251
Re: Почему всё больше выпускников школ выбирают казахстанские...
Отправлено: 21.05.24 - 23:27
#3
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Почему всё больше выпускников школ выбирают казахстанские вузы.

.....из за того что можно не учится и получить диплом намного легче чем в других странах.....
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10326
Re: Почему всё больше выпускников школ выбирают казахстанские...
Отправлено: 22.05.24 - 17:27
#4
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Цитата:
111:
а в Россию не хочет выезжать, потому что отправят на СВО, если они там попытаются осесть

----Не получай гражданство и никто никуда не заберет.Сделай ВНЖ-- живи и работай спокойно .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5520
Почему всё больше выпускников школ выбирают казахстанские вузы, обсудили в акимате Костанайской области
Отправлено: 22.05.24 - 20:12
#5
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Цитата:
Гога:
Сделай ВНЖ-- живи и работай спокойно .


Виталий, со слов говорил, что к вам на заработки поедет. Чёта на связь не выходит, возможно встретил гарна дивчину (красивую девушку) на белой ладе (Почему именно на белой ладе, поймут те граждане, кто в теме - эзопов язык) :lol: :lol: :lol:.

[Исправлено: Kairat stayer, 22.05.2024 - 21:25]
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