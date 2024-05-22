Re: "У нас в стране нехватка конфет?" - Почему...

Отправлено: - 19:08

Кстати о "Баян-Сулу"- строили всей страной, но в "мутные" годы приватизации ушла фабрика в частные руки.. Многие из молодых не знают, как нас откровенно "кинули" с ПИКами (приватизационные инвестиционные купоны, аналог чубайсовских ваучеров),так вот работающим начислялась определённая сумма за каждый проработанный год и выдавались купоны для вложения в какое то предприятие или отрасль для приватизации. Справедливо? Считаю, да! Я с женой свои купоны вложил в "Баян-Сулу" (оформляли специальные конторы, которые разом потом исчезли), а у фабрики появились новые владельцы. Куда там Чубайсу (у того хоть за ваучер бутылку давали), наши власти просто нас обманули, ловко и изящно.. Дело конечно прошлое, а осадочек остался . Тогда за счёт граждан страны, теперь за счёт бюджета- вот и вся суть эффективных хозяев жизни.