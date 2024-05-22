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По прогнозам синоптиков, в четверг, 23 мая, на севере, востоке и в центральной части области будут дожди с грозами, на западе и юге ночью - туман. В пятницу, 24 мая, на севере, востоке и юге ночью ожидаются осадки в виде дождя с переходом в снег.