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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15894
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.05.24 - 22:08
Цитата:
Да тоже слышал эту фразу на 9 мая на красной площади от диктатора
Фашистов победили Россия,белорусь, Казахстан,Таджикистан,Кыргызстан и вроде Узбекистан
Остальные народы не принимали участие
Завтра таджики ченить ещё натворят их тоже вычеркнут из победителей))
111:
Зато они с Россией победили немецких фашистов.
Зато они с Россией победили немецких фашистов.
Да тоже слышал эту фразу на 9 мая на красной площади от диктатора
Фашистов победили Россия,белорусь, Казахстан,Таджикистан,Кыргызстан и вроде Узбекистан
Остальные народы не принимали участие
Завтра таджики ченить ещё натворят их тоже вычеркнут из победителей))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38317
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 00:45
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23193
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 01:03
Цитата:
А ты можешь пахать и кричать, даже в истерике биться и в перерывах ногами топать и в ладоши хлопать, вот только ничего от тебя как не зависило, так и не зависит
[Исправлено: maxsaf, 22.05.2024 - 08:55]
abaika95:
Ну видишь ты типичный россиянин) Пофиг кто у тебя сверху Паши и молчи Молчи и Паши
Ну видишь ты типичный россиянин) Пофиг кто у тебя сверху Паши и молчи Молчи и Паши
А ты можешь пахать и кричать, даже в истерике биться и в перерывах ногами топать и в ладоши хлопать, вот только ничего от тебя как не зависило, так и не зависит
[Исправлено: maxsaf, 22.05.2024 - 08:55]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15894
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 11:04
Цитата:
Береке прям такое себе
Человекйники строят быстрей быстрей
Цитата:
Ну январь испугал кое кого))
И это только из за какого-то газа люди вышли
А у россиян чё кишка тонка? Их убивают, взрывают, гонят на убой а они покорно молчат
Либо за границей путина поддерживают вот как ты))
111:
Прикольно так, и это раньше там хату хотел взять
Прикольно так, и это раньше там хату хотел взять
Береке прям такое себе
Человекйники строят быстрей быстрей
Цитата:
maxsaf:
А ты можешь пахать и кричать, даже в истерике биться и в перерывах ногами топать и в ладоши хлопать, вот только ничего от тебя как не зависило, так и не зависит
А ты можешь пахать и кричать, даже в истерике биться и в перерывах ногами топать и в ладоши хлопать, вот только ничего от тебя как не зависило, так и не зависит
Ну январь испугал кое кого))
И это только из за какого-то газа люди вышли
А у россиян чё кишка тонка? Их убивают, взрывают, гонят на убой а они покорно молчат
Либо за границей путина поддерживают вот как ты))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38317
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 13:22
Цитата:
Это вообще ужос, не понять.
Их гонят убивать в чужую страну, и притом таких же русских, в украинской армии больше русскоязычных, и им по барабану, они как скот..
Слушают Шамана, и идут убивать под его песни.
Черт знает, что с ними произошло, всегда наверно такие были..
abaika95:
Их убивают, взрывают, гонят на убой а они покорно молчат
Их убивают, взрывают, гонят на убой а они покорно молчат
Это вообще ужос, не понять.
Их гонят убивать в чужую страну, и притом таких же русских, в украинской армии больше русскоязычных, и им по барабану, они как скот..
Слушают Шамана, и идут убивать под его песни.
Черт знает, что с ними произошло, всегда наверно такие были..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15894
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 13:28
Цитата:
Причем самое смешное уже украинцы устали от войны хотя именно на них напали
Украинцы открыто возмущаются действием военкоматов и правительства
И их там никто не наказывает за это
Вон военкоматчиков гоняют топорами
А в России покорные бараны тихо молча утирая сопли получают ладу калину за убитого сыночка
Про войну писать боятся а то сразу накажут
И ещё чето орут что майдан укрианцам ниче не принес
Украинцы с 2013 борятся с совковой системой Москвы пытаясь избавится от дедов этих гбшных которые им жизни не дают
В Европу хоть на каких правах но лучше там чем с Россией
111:
Черт знает, что с ними произошло, всегда наверно такие были..
Черт знает, что с ними произошло, всегда наверно такие были..
Причем самое смешное уже украинцы устали от войны хотя именно на них напали
Украинцы открыто возмущаются действием военкоматов и правительства
И их там никто не наказывает за это
Вон военкоматчиков гоняют топорами
А в России покорные бараны тихо молча утирая сопли получают ладу калину за убитого сыночка
Про войну писать боятся а то сразу накажут
И ещё чето орут что майдан укрианцам ниче не принес
Украинцы с 2013 борятся с совковой системой Москвы пытаясь избавится от дедов этих гбшных которые им жизни не дают
В Европу хоть на каких правах но лучше там чем с Россией
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 18:18
Я вот ездил в Сибирь, дальше Абакана правда не был. Какая красота, зачем захватывать чужие земли, там элементарно людей не хватает. Или это потомкам оставим, там же сложно обустраивать, лучше сначала Украину, разрушим, а потом восстановим и будет нам счастье?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 18:30
Мимо меня каждую смену проезжают китайские грузовики в Россию, извиняюсь спросить, а где же КамАЗ? Лада много лет была французской, отдали за 1 рубль россиянам, а теперь Лада становится китайской? Ничего не хочу сказать против китайских автомобилей, Казахстану особо гордиться в автомобилестроении нечем, но у россиян были традиции в этой области, когда-то китайцы Волгу 21, и Газ52 выпускали по лицензии, а теперь оцените развитие Китая и России в данной отрасли
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 18:33
Гога постоянно говорит, не путайте власти и народ. Я согласен, почему же тогда в разговоре с моими российскими друзьями, происходит либо шшш об этом нельзя говорить, либо, ну тут всё неоднозначно?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 5519
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.05.24 - 20:05
Цитата:
Лишнее нельзя болтать, опасаются репрессий, доносов, соседи могут сообщить властям и.т.д.
saba:
Гога постоянно говорит, не путайте власти и народ. Я согласен, почему же тогда в разговоре с моими российскими друзьями, происходит либо шшш об этом нельзя говорить, либо, ну тут всё неоднозначно?
Гога постоянно говорит, не путайте власти и народ. Я согласен, почему же тогда в разговоре с моими российскими друзьями, происходит либо шшш об этом нельзя говорить, либо, ну тут всё неоднозначно?
Лишнее нельзя болтать, опасаются репрессий, доносов, соседи могут сообщить властям и.т.д.
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