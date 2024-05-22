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≡ Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч голосов. У многих подписание вызывает трудности
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49232
Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч голосов. У многих подписание вызывает трудности
Отправлено: 22.05.24 - 15:04
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Петиция за перевод времени на час вперёд в большинстве регионов Казахстана (как было до 1 марта) стремительно набирает голоса. На 10 мая опубликованное на официальной площадке обращение подписали чуть более 100 человек, а на сегодняшний день количество собранных подписей превысило отметку 25 тысяч.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
521
Re: Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч...
Отправлено: 22.05.24 - 15:04
#1
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Передавайте привет Ведлер и К° :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14760
Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч голосов. У многих подписание вызывает трудности
Отправлено: 22.05.24 - 15:44
#2
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Не давно был в Усть - Каменогорске. Там в 3 часа ночи светает уже, а после 7 часов вечера темнеет. Люди после работы не успевают по светлу на дачах по работать. Плюют в того кто это придумал. Вот фото сделано в 3 ночи :-x


[Исправлено: Vit, 22.05.2024 - 15:44]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
763
Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч голосов. У многих подписание вызывает трудности
Отправлено: 22.05.24 - 15:54
#3
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Только у нас хорошо то, что вровень с астаной.
Страна то у нас большая, и пояс должен быть везде свой, а не один на всех...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1355
Re: Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч...
Отправлено: 22.05.24 - 18:30
#4
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Вот что делают с народом 30 лет "реформ" в образовании...
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
521
Re: Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч...
Отправлено: 22.05.24 - 18:34
#5
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Петция
ПОДПИСЫВАЕМСЯ!
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
524
Re: Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч...
Отправлено: 22.05.24 - 18:53
#6
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Усложнили народу выбор. Можно было просто СМС по телефону голосовать. Видать мошенников боятся...
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