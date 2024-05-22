Отправлено: - 15:44

[Исправлено: Vit, 22.05.2024 - 15:44]

Не давно был в Усть - Каменогорске. Там в 3 часа ночи светает уже, а после 7 часов вечера темнеет. Люди после работы не успевают по светлу на дачах по работать. Плюют в того кто это придумал. Вот фото сделано в 3 ночи