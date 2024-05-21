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Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
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Я робот(Пользователи)
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Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 21.05.24 - 14:42
Частный детсад «Солнышко» в районе Кривого магазина посещают 220 детей. Все 9 групп - с русским языком обучения. Перспектива сокращения количества таких групп беспокоит учредителя детсада, воспитателей и родителей воспитанников.
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Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 13:44
Цитата:
По ходу у каждой национальности своя маленькая ядерная война- одной большой не бывает... Как перестройка мозги то людям сдвинула.. Голод перед великой Отечественной был ВЕЗДЕ: и на Украине, и на территории сегодняшней России, в Поволжье, и в Казахстане.. И от голода на этих землях умирали ВСЕ одинаково мучительно: хоть русский, хоть украинец, хоть башкир , не смотря на язык на котором они общались
111:
Это вы говорите о том времени, когда заморили голодом семь миллионов казахов, которые говорили только по казахски, и жили за их счет?
Это вы говорите о том времени, когда заморили голодом семь миллионов казахов, которые говорили только по казахски, и жили за их счет?
По ходу у каждой национальности своя маленькая ядерная война- одной большой не бывает... Как перестройка мозги то людям сдвинула.. Голод перед великой Отечественной был ВЕЗДЕ: и на Украине, и на территории сегодняшней России, в Поволжье, и в Казахстане.. И от голода на этих землях умирали ВСЕ одинаково мучительно: хоть русский, хоть украинец, хоть башкир , не смотря на язык на котором они общались
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 13:50
Цитата:
Выражение превосходства - шовинизм.
abaika95:
Это щас к чему это вот? Это мне лично упрек или по нац признаку?)
Вы батенько у нас не хамло получается?))
Это щас к чему это вот? Это мне лично упрек или по нац признаку?)
Вы батенько у нас не хамло получается?))
Выражение превосходства - шовинизм.
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 13:53
Цитата:
Ох как мы любим выдергивать цитаты!!!. А до того не я ли писал, что были и южане, а если были южане-казахи, то северяне тем более были... Как вы не понимаете- пока население Казахстана делят на нации, вкидывают темы виновности той или иной нации- нормального человеческого государства здесь не построится!!!!! А насчет что 70 лет гнули не сломали национальную идентичность: так кто у власти был, кто гнул, кто ломал? Славные представители вашей нации , вместе не менее славными представителями других наций. В честь них сейчас города называем, улицы...
Довелось читать воспоминания одного партийного босса тех времен- Назарбаев в Караганде стеснялся своего имени и просил называть себя Сашей, моя одноклассница-казашка (сознательно) при нареченном имени Айжамал, до сих пор , даже по паспорту сейчас- Ирина, другая- Гульсум, до сих пор откликается на Галю
abaika95:
Казахов получается не было?))
Казахов получается не было?))
Ох как мы любим выдергивать цитаты!!!. А до того не я ли писал, что были и южане, а если были южане-казахи, то северяне тем более были... Как вы не понимаете- пока население Казахстана делят на нации, вкидывают темы виновности той или иной нации- нормального человеческого государства здесь не построится!!!!! А насчет что 70 лет гнули не сломали национальную идентичность: так кто у власти был, кто гнул, кто ломал? Славные представители вашей нации , вместе не менее славными представителями других наций. В честь них сейчас города называем, улицы...
Довелось читать воспоминания одного партийного босса тех времен- Назарбаев в Караганде стеснялся своего имени и просил называть себя Сашей, моя одноклассница-казашка (сознательно) при нареченном имени Айжамал, до сих пор , даже по паспорту сейчас- Ирина, другая- Гульсум, до сих пор откликается на Галю
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 14:02
Цитата:
О чем бы не трещать.. Дважды был чемпионом Казахстана по классической борьбе- по обществу "Буревестник" и "Трудовые резервы", на соревнования возил Чернявский и Матвиенко-старший. так что честь области в Казахстане отстаивал, а кто-то просто бегал))))
Kairat stayer:
Сами как бегали? Я например 3000 метров по стадиону до армии бегал, личный результат 8 минут 39 секунд, 800 метров за 1 минуту 54 секунд и 1000 метров за 2 минуты 28 секунд.
Сами как бегали? Я например 3000 метров по стадиону до армии бегал, личный результат 8 минут 39 секунд, 800 метров за 1 минуту 54 секунд и 1000 метров за 2 минуты 28 секунд.
О чем бы не трещать.. Дважды был чемпионом Казахстана по классической борьбе- по обществу "Буревестник" и "Трудовые резервы", на соревнования возил Чернявский и Матвиенко-старший. так что честь области в Казахстане отстаивал, а кто-то просто бегал))))
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 14:05
Цитата:
Владимира Петровича знал и Чернявского наверное знаю.
Михаил:
О чем бы не трещать.. Дважды был чемпионом Казахстана по классической борьбе- по обществу "Буревестник" и "Трудовые резервы", на соревнования возил Чернявский и Матвиенко-старший. так что честь области в Казахстане отстаивал, а кто-то просто бегал))))
О чем бы не трещать.. Дважды был чемпионом Казахстана по классической борьбе- по обществу "Буревестник" и "Трудовые резервы", на соревнования возил Чернявский и Матвиенко-старший. так что честь области в Казахстане отстаивал, а кто-то просто бегал))))
Владимира Петровича знал и Чернявского наверное знаю.
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 14:20
Цитата:
А вы уверены? Бронзовый призёр спартакиады профтехобразования СССР в беге на 3000 метров, чемпион республиканского общества "Динамо" по кроссу, бронзовый призёр по служебному биатлону и соответственно чемпион республиканского общества "Трудовые резервы" в беге на 3000 метров.
Михаил:
так что честь области в Казахстане отстаивал, а кто-то просто бегал))))
так что честь области в Казахстане отстаивал, а кто-то просто бегал))))
А вы уверены? Бронзовый призёр спартакиады профтехобразования СССР в беге на 3000 метров, чемпион республиканского общества "Динамо" по кроссу, бронзовый призёр по служебному биатлону и соответственно чемпион республиканского общества "Трудовые резервы" в беге на 3000 метров.
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 15:11
Цитата:
Цитата:
Если речь идёт за Виктора Викторовича Чернявского. Тогда, его точно знаю. Искренне, таких людей мало, лично мне всегда помогал, он хороший специалист, большой молодец, про такого человека можно смело сказать - золотой человек. Долгих лет ему плодотворной жизни. По его распоряжению, сам неоднократно старшим возил Динамовских ребят на республиканские соревнования по служебному многоборью, биатлону.
[Исправлено: Kairat stayer, 22.05.2024 - 16:44]
Михаил:
на соревнования возил Чернявский и Матвиенко-старший...
на соревнования возил Чернявский и Матвиенко-старший...
Цитата:
Kairat stayer:
Чернявского наверное знаю.
Чернявского наверное знаю.
Если речь идёт за Виктора Викторовича Чернявского. Тогда, его точно знаю. Искренне, таких людей мало, лично мне всегда помогал, он хороший специалист, большой молодец, про такого человека можно смело сказать - золотой человек. Долгих лет ему плодотворной жизни. По его распоряжению, сам неоднократно старшим возил Динамовских ребят на республиканские соревнования по служебному многоборью, биатлону.
[Исправлено: Kairat stayer, 22.05.2024 - 16:44]
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