Re: «Заменяем доморощенных легионерами» - Тендендию в спорте...

Отправлено: - 11:09

Кому то холодно жарко от того что наших спортсменов мало на Олимпиаде и в футболе?

Бабки хоть всей земли вбухай у тебя не получится тут Болт или Манчестер Юнайтед

Тут система воспитания нужна и тренерский состав сильный а у нас физруки на зарплате

Деньги тратят просто так



Футбол к слову проходит по линии зрелища и к спорту уже никого отношения не имеет

Тут лучше дорогих, западных звёзд держать на потеху публике

Народ ходит на финты и красивый мачт смотреть а не на местных спортсменов