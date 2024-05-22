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≡ «Заменяем доморощенных легионерами» - Тендендию в спорте раскритиковал аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49231
«Заменяем доморощенных легионерами» - Тендендию в спорте раскритиковал аким Костанайской области
Отправлено: 22.05.24 - 10:59
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- Наша задача - строить больше спорткомплексов, - обозначил решение проблемы Кумар Иргибаевич. - Через строительство таких объектов мы раскрываем потенциальные возможности наших земляков.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
585
Re: «Заменяем доморощенных легионерами» - Тендендию в спорте...
Отправлено: 22.05.24 - 10:59
#1
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руководитель управления спорта по виду сам не очень спортивный человек. может и в делах также далек от спорта
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15894
Re: «Заменяем доморощенных легионерами» - Тендендию в спорте...
Отправлено: 22.05.24 - 11:09
#2
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Кому то холодно жарко от того что наших спортсменов мало на Олимпиаде и в футболе?
Бабки хоть всей земли вбухай у тебя не получится тут Болт или Манчестер Юнайтед
Тут система воспитания нужна и тренерский состав сильный а у нас физруки на зарплате
Деньги тратят просто так

Футбол к слову проходит по линии зрелища и к спорту уже никого отношения не имеет
Тут лучше дорогих, западных звёзд держать на потеху публике
Народ ходит на финты и красивый мачт смотреть а не на местных спортсменов
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
168
«Заменяем доморощенных легионерами» - Тендендию в спорте раскритиковал аким Костанайской области
Отправлено: 22.05.24 - 14:06
#3
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" внедрить учёт посещаемости детьми секций в спортивных школах путём QR-кодов. Сколько детей там фактически ходят, мы должны видеть,"- сейчас столько контролирующих моментов в каждой ДЮСШ уже есть, что было бы желание ткнуть пальцем в компьютер - вот тебе записи с видеокамер, которые навешены в каждом спортзале! Но , наверное, хочется порадеть " добрым " людям,которым нужно заработать на внедрении новой программы " Метеор "

[Исправлено: Филипповна, 22.05.2024 - 15:09]
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