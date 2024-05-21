НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49228
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 21.05.24 - 14:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Частный детсад «Солнышко» в районе Кривого магазина посещают 220 детей. Все 9 групп - с русским языком обучения. Перспектива сокращения количества таких групп беспокоит учредителя детсада, воспитателей и родителей воспитанников.
Читать новость

Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
135
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 13:44
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это вы говорите о том времени, когда заморили голодом семь миллионов казахов, которые говорили только по казахски, и жили за их счет?

По ходу у каждой национальности своя маленькая ядерная война- одной большой не бывает... Как перестройка мозги то людям сдвинула.. Голод перед великой Отечественной был ВЕЗДЕ: и на Украине, и на территории сегодняшней России, в Поволжье, и в Казахстане.. И от голода на этих землях умирали ВСЕ одинаково мучительно: хоть русский, хоть украинец, хоть башкир , не смотря на язык на котором они общались
Профайл
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5516
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 13:50
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Это щас к чему это вот? Это мне лично упрек или по нац признаку?)
Вы батенько у нас не хамло получается?))


Выражение превосходства - шовинизм.
Профайл
Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
135
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 13:53
#47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Казахов получается не было?))

Ох как мы любим выдергивать цитаты!!!. А до того не я ли писал, что были и южане, а если были южане-казахи, то северяне тем более были... Как вы не понимаете- пока население Казахстана делят на нации, вкидывают темы виновности той или иной нации- нормального человеческого государства здесь не построится!!!!! А насчет что 70 лет гнули не сломали национальную идентичность: так кто у власти был, кто гнул, кто ломал? Славные представители вашей нации , вместе не менее славными представителями других наций. В честь них сейчас города называем, улицы...
Довелось читать воспоминания одного партийного босса тех времен- Назарбаев в Караганде стеснялся своего имени и просил называть себя Сашей, моя одноклассница-казашка (сознательно) при нареченном имени Айжамал, до сих пор , даже по паспорту сейчас- Ирина, другая- Гульсум, до сих пор откликается на Галю
Профайл
Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
135
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 14:02
#48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Сами как бегали? Я например 3000 метров по стадиону до армии бегал, личный результат 8 минут 39 секунд, 800 метров за 1 минуту 54 секунд и 1000 метров за 2 минуты 28 секунд.

О чем бы не трещать.. Дважды был чемпионом Казахстана по классической борьбе- по обществу "Буревестник" и "Трудовые резервы", на соревнования возил Чернявский и Матвиенко-старший. так что честь области в Казахстане отстаивал, а кто-то просто бегал))))
Профайл
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5516
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 14:05
#49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Михаил:
О чем бы не трещать.. Дважды был чемпионом Казахстана по классической борьбе- по обществу "Буревестник" и "Трудовые резервы", на соревнования возил Чернявский и Матвиенко-старший. так что честь области в Казахстане отстаивал, а кто-то просто бегал))))


Владимира Петровича знал и Чернявского наверное знаю.
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 59
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer, Михаил

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS