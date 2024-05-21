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Это вы говорите о том времени, когда заморили голодом семь миллионов казахов, которые говорили только по казахски, и жили за их счет?

Цитата:По ходу у каждой национальности своя маленькая ядерная война- одной большой не бывает... Как перестройка мозги то людям сдвинула.. Голод перед великой Отечественной был ВЕЗДЕ: и на Украине, и на территории сегодняшней России, в Поволжье, и в Казахстане.. И от голода на этих землях умирали ВСЕ одинаково мучительно: хоть русский, хоть украинец, хоть башкир , не смотря на язык на котором они общались