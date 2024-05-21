Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 62
|Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer, Михаил
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать