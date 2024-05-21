Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 21.05.24 - 14:42
Частный детсад «Солнышко» в районе Кривого магазина посещают 220 детей. Все 9 групп - с русским языком обучения. Перспектива сокращения количества таких групп беспокоит учредителя детсада, воспитателей и родителей воспитанников. Читать новость
maxsaf: Демократично это когда народ решает, где, чего и сколько нужно, а не разнарядка сверху.
Народ решил Тут в статье не народ) а малая часть котрая высказала свое мнение Если провести опрос лучше уличный и общий большинству будет пофиг В России ломают об колено В Канаде у тебя ломают об колено А у нас гос групп меньше чем русских Это ли не демократия и толерантность?
maxsaf: Это не проблема языка, это проблема носителей языка, которые не в состоянии были преподавать. Это и сейчас подтверждает воспитатель казашка, которая только бытовой язык знает.
Нет, ошибаетесь, делопроизводство и.т.д. практически везде, даже на юге и западе было на русском языке, за редким исключением в отдельных регионах мизерно было на казахском языке. Выше же отметил, среднюю школу окончил на казахском, далее учился на русском языке, потому что не было учебных заведений обучающих на казахском языке. Сейчас и школы, колледжи, ВУЗ есть на казахском языке обучения. при этом на казахском языке в стране более 70% детей учатся. Во времена СССР русский язык практически использовался везде в повседневной деятельности (СМИ, органах власти, документообороте с делопроизводством, культуре, науке, в производстве и.т.д.).
abaika95: А чё ты детей лишил выбора то? Впихнул в страну где английский надо знать а русский родной не нужен Ломал об колено детей получается? Цитата:
Батенька, а вы реальное хамло: не зная человека лепить бог знает что: чтобы вы знали- владею английским на уровне разговорного, дети (трое) - гораздо лучше меня. Впихивать никуда никого не буду- где родились, там и пригодились, как мои родители, я так и мои дети- Казахстан это наша родина. А шли и поступали вы в те техникумы, ВУЗы, где был минимальный конкурс, где образование было на самом низшем уровне, потому как по проходному баллу в приличное заведение вам был путь закрыт. Повторюсь- в нашем институте преподавание на казахском БЫЛО в советские времена, и НИКТО себя ущербным не чувствовал, кроме южан на физкультуре, которым очень не с руки было бегать на лыжах, потому как снег и лыжи они видели впервые. А в остальном было золотое, дружное время, не то что сейчас. У меня на потоке были и немцы, грузины, армяне, русские, украинцы , белорусы, одна девушка была жутких смесовых кровей- отец - цыган, мать- казашка...
maxsaf: Но вы все равно будете ломать через колено. Демократия она такая
Хотели бы сломать Сломали мы бы как в Прибалтике Как в России или Канаде А у нас сюсюкаются с 90ых Нежно со всеми Культурно чтобы не обидеть Но как видим никто не понимает хорошего отношения Нужно как в Канаде может быть? Об колено? Ты же вон рад как виноград) Цитата:
maxsaf: Да я только рад, и они рады, могут со всем миром общаться теперь
А когда русский был они были обижены жизнью получается? Цитата:
maxsaf: русский они и так прекрасно знают, потому что в семье на нем разговариваем.
И зачем он им?)) Постепенно забудут его За канадцев замуж выйдут те сразу отучат Цитата:
maxsaf: То есть статья не объективная, и Скиба плохо делает свою работу, да?
Скиба показал тех кто возмущается Тех кто доволен никто не показывает Как в любом вопросе Как в вопросе перевода времени Нытиков тут транслировали годами Тех кого устраивало время чёт не сильно тянули в паблик В итоге имеем что имеем Вся страна возмущена)) Цитата:
maxsaf: Ну да, пофиг, зачем алкашу бездетному садик, или пенсу. Опрос надо проводить там, где родители в садик записываются и группу выбирают.
А выборы зачем среди всех проводят? Почему голос налогоплательщика равен голосу алкаша безработного или тунядца?))
Опрос на то и опрос что все страты необходимо опросить Вплоть до юга Че южане думают о нашей диспропорции с садами? Когда русских групп больше? Может это один из моментов почему они сюда не хотят переезжать что им садиков не хватает Никто их мнение не хочет узнать?
Михаил: А в остальном было золотое, дружное время, не то что сейчас.
А что сейчас? Не дружно живём? Или война у нас в стране какая-то идёт? А может вы просто в СССР 20-30ые годы не застали? Когда ломали об колено уклад жизни людей Чтобы построить новую общность которую вы уже застали в конце жизни СССР когда все были русскими в первую очередь потомучто навязан был русский язык Без русского языка можно было устроится в институт на нефтянника какого нибудь? А потом на производстве работать? Цитата:
Михаил: У меня на потоке были и немцы, грузины, армяне, русские, украинцы , белорусы, одна девушка была жутких смесовых кровей- отец - цыган, мать- казашка...
Казахов получается не было?)) Цитата:
Михаил: А шли и поступали вы в те техникумы, ВУЗы, где был минимальный конкурс, где образование было на самом низшем уровне, потому как по проходному баллу в приличное заведение вам был путь закрыт
Это щас к чему это вот? Это мне лично упрек или по нац признаку?) Вы батенько у нас не хамло получается?))
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