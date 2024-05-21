Отправлено: - 13:15

maxsaf:

Ну и где они? Ни одного в статье

maxsaf:

Но вы все равно будете ломать через колено. Демократия она такая

maxsaf:

Да я только рад, и они рады, могут со всем миром общаться теперь

maxsaf:

русский они и так прекрасно знают, потому что в семье на нем разговариваем.

maxsaf:

То есть статья не объективная, и Скиба плохо делает свою работу, да?

maxsaf:

Ну да, пофиг, зачем алкашу бездетному садик, или пенсу. Опрос надо проводить там, где родители в садик записываются и группу выбирают.

Цитата:Ну вот так НГ информацию подаётЦитата:Хотели бы сломатьСломали мы бы как в ПрибалтикеКак в России или КанадеА у нас сюсюкаются с 90ыхНежно со всемиКультурно чтобы не обидетьНо как видим никто не понимает хорошего отношенияНужно как в Канаде может быть? Об колено? Ты же вон рад как виноград)Цитата:А когда русский был они были обижены жизнью получается?Цитата:И зачем он им?))Постепенно забудут егоЗа канадцев замуж выйдут те сразу отучатЦитата:Скиба показал тех кто возмущаетсяТех кто доволен никто не показываетКак в любом вопросеКак в вопросе перевода времениНытиков тут транслировали годамиТех кого устраивало время чёт не сильно тянули в пабликВ итоге имеем что имеемВся страна возмущена))Цитата:А выборы зачем среди всех проводят?Почему голос налогоплательщика равен голосу алкаша безработного или тунядца?))Опрос на то и опрос что все страты необходимо опроситьВплоть до югаЧе южане думают о нашей диспропорции с садами? Когда русских групп больше? Может это один из моментов почему они сюда не хотят переезжать что им садиков не хватаетНикто их мнение не хочет узнать?