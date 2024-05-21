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≡ Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49228
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 21.05.24 - 14:42
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Частный детсад «Солнышко» в районе Кривого магазина посещают 220 детей. Все 9 групп - с русским языком обучения. Перспектива сокращения количества таких групп беспокоит учредителя детсада, воспитателей и родителей воспитанников.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15894
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 11:15
#30
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Цитата:
maxsaf:
Демократично это когда народ решает, где, чего и сколько нужно, а не разнарядка сверху.

Народ решил
Тут в статье не народ) а малая часть котрая высказала свое мнение
Если провести опрос лучше уличный и общий большинству будет пофиг
В России ломают об колено
В Канаде у тебя ломают об колено
А у нас гос групп меньше чем русских
Это ли не демократия и толерантность?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23193
Re: Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в...
Отправлено: 22.05.24 - 11:16
#31
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Цитата:
abaika95: Потомучто она русскоязычная Казахоязычные воспитатели могут
Ну и где они? Ни одного в статье.

Цитата:
abaika95:
Русские родители не хотят потомучто ааааа казахский язык ату ату боимси и то частью А педагоги места терять не хотят Вот и весь сказ

Но вы все равно будете ломать через колено. Демократия она такая...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23193
Re: Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в...
Отправлено: 22.05.24 - 11:20
#32
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Цитата:
abaika95:
Успокоятся Ты же успокоился и не ноешь что ты твои дети английский изучают а русский нет

Да я только рад, и они рады, могут со всем миром общаться теперь. А русский они и так прекрасно знают, потому что в семье на нем разговариваем.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23193
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 11:23
#33
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Цитата:
abaika95:
Тут в статье не народ) а малая часть котрая высказала свое мнение

То есть статья не объективная, и Скиба плохо делает свою работу, да? Цитата:
abaika95:
Если провести опрос лучше уличный и общий большинству будет пофиг

Ну да, пофиг, зачем алкашу бездетному садик, или пенсу. Опрос надо проводить там, где родители в садик записываются и группу выбирают.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5516
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 11:41
#34
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Цитата:
maxsaf:
Это не проблема языка, это проблема носителей языка, которые не в состоянии были преподавать. Это и сейчас подтверждает воспитатель казашка, которая только бытовой язык знает.


Нет, ошибаетесь, делопроизводство и.т.д. практически везде, даже на юге и западе было на русском языке, за редким исключением в отдельных регионах мизерно было на казахском языке. Выше же отметил, среднюю школу окончил на казахском, далее учился на русском языке, потому что не было учебных заведений обучающих на казахском языке. Сейчас и школы, колледжи, ВУЗ есть на казахском языке обучения. при этом на казахском языке в стране более 70% детей учатся. Во времена СССР русский язык практически использовался везде в повседневной деятельности (СМИ, органах власти, документообороте с делопроизводством, культуре, науке, в производстве и.т.д.).

[Исправлено: Kairat stayer, 22.05.2024 - 12:45]
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5516
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 11:42
#35
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Цитата:
maxsaf:
Ну да, пофиг, зачем алкашу бездетному садик, или пенсу. Опрос надо проводить там, где родители в садик записываются и группу выбирают.


Приезжайте и проводите 8-) 8-) 8-) .
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5516
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 11:55
#36
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Это и сейчас подтверждает воспитатель казашка, которая только бытовой язык знает.

Теперь и в Китае, тоже изучают казахский язык, отмечают, что в пяти вузах открылась специальность казахский язык, надеюсь продвинутый уровень будет, а не на бытовой :-P :-P :-P.

Подробнее здесь:
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Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
135
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 12:03
#37
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Цитата:
abaika95:
А чё ты детей лишил выбора то? Впихнул в страну где английский надо знать а русский родной не нужен Ломал об колено детей получается? Цитата:

Батенька, а вы реальное хамло: не зная человека лепить бог знает что: чтобы вы знали- владею английским на уровне разговорного, дети (трое) - гораздо лучше меня. Впихивать никуда никого не буду- где родились, там и пригодились, как мои родители, я так и мои дети- Казахстан это наша родина. А шли и поступали вы в те техникумы, ВУЗы, где был минимальный конкурс, где образование было на самом низшем уровне, потому как по проходному баллу в приличное заведение вам был путь закрыт. Повторюсь- в нашем институте преподавание на казахском БЫЛО в советские времена, и НИКТО себя ущербным не чувствовал, кроме южан на физкультуре, которым очень не с руки было бегать на лыжах, потому как снег и лыжи они видели впервые. А в остальном было золотое, дружное время, не то что сейчас. У меня на потоке были и немцы, грузины, армяне, русские, украинцы , белорусы, одна девушка была жутких смесовых кровей- отец - цыган, мать- казашка...
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5516
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 12:14
#38
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Цитата:
Михаил:
Повторюсь- в нашем институте преподавание на казахском БЫЛО в советские времена...,


Выше отметил, что в период СССР (1983 год) не было в Кустанайской области учебных заведений (техникумы, ВУЗ) обучающих на казахском языке, кроме казахской филологии в пед. институте.

[Исправлено: Kairat stayer, 22.05.2024 - 13:26]
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5516
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 12:15
#39
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Цитата:
Михаил:
Батенька, а вы реальное хамло: не зная человека лепить бог знает что: чтобы вы знали- владею английским на уровне разговорного, дети (трое) - гораздо лучше меня.


Абайка, не к вам обращался, он Максу из Канады написал.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5516
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 12:18
#40
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Цитата:
Михаил:
кроме южан на физкультуре, которым очень не с руки было бегать на лыжах, потому как снег и лыжи они видели впервые.


Сами как бегали? Я например 3000 метров по стадиону до армии бегал, личный результат 8 минут 39 секунд, 800 метров за 1 минуту 54 секунд и 1000 метров за 2 минуты 28 секунд.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5516
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 12:22
#41
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Цитата:
Михаил:
чтобы вы знали- владею английским на уровне разговорного, дети (трое) - гораздо лучше меня.


Я владею казахским и русским языками, ребёнок казахским, русским и английским, соответственно обучается в Европе на английском языке.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15894
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 13:15
#42
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Цитата:
maxsaf:
Ну и где они? Ни одного в статье

Ну вот так НГ информацию подаёт
Цитата:
maxsaf:
Но вы все равно будете ломать через колено. Демократия она такая

Хотели бы сломать
Сломали мы бы как в Прибалтике
Как в России или Канаде
А у нас сюсюкаются с 90ых
Нежно со всеми
Культурно чтобы не обидеть
Но как видим никто не понимает хорошего отношения
Нужно как в Канаде может быть? Об колено? Ты же вон рад как виноград)
Цитата:
maxsaf:
Да я только рад, и они рады, могут со всем миром общаться теперь

А когда русский был они были обижены жизнью получается?
Цитата:
maxsaf:
русский они и так прекрасно знают, потому что в семье на нем разговариваем.

И зачем он им?))
Постепенно забудут его
За канадцев замуж выйдут те сразу отучат
Цитата:
maxsaf:
То есть статья не объективная, и Скиба плохо делает свою работу, да?

Скиба показал тех кто возмущается
Тех кто доволен никто не показывает
Как в любом вопросе
Как в вопросе перевода времени
Нытиков тут транслировали годами
Тех кого устраивало время чёт не сильно тянули в паблик
В итоге имеем что имеем
Вся страна возмущена))
Цитата:
maxsaf:
Ну да, пофиг, зачем алкашу бездетному садик, или пенсу. Опрос надо проводить там, где родители в садик записываются и группу выбирают.

А выборы зачем среди всех проводят?
Почему голос налогоплательщика равен голосу алкаша безработного или тунядца?))

Опрос на то и опрос что все страты необходимо опросить
Вплоть до юга
Че южане думают о нашей диспропорции с садами? Когда русских групп больше? Может это один из моментов почему они сюда не хотят переезжать что им садиков не хватает
Никто их мнение не хочет узнать?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15894
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 13:23
#43
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Цитата:
Михаил:
А в остальном было золотое, дружное время, не то что сейчас.

А что сейчас? Не дружно живём? Или война у нас в стране какая-то идёт? А может вы просто в СССР 20-30ые годы не застали?
Когда ломали об колено уклад жизни людей
Чтобы построить новую общность которую вы уже застали в конце жизни СССР когда все были русскими в первую очередь потомучто навязан был русский язык
Без русского языка можно было устроится в институт на нефтянника какого нибудь? А потом на производстве работать? Цитата:
Михаил:
У меня на потоке были и немцы, грузины, армяне, русские, украинцы , белорусы, одна девушка была жутких смесовых кровей- отец - цыган, мать- казашка...

Казахов получается не было?))
Цитата:
Михаил:
А шли и поступали вы в те техникумы, ВУЗы, где был минимальный конкурс, где образование было на самом низшем уровне, потому как по проходному баллу в приличное заведение вам был путь закрыт

Это щас к чему это вот? Это мне лично упрек или по нац признаку?)
Вы батенько у нас не хамло получается?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38317
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 13:31
#44
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Цитата:
Михаил:
остальном было золотое, дружное время, не то что сейчас.

Хм.
Это вы говорите о том времени, когда заморили голодом семь миллионов казахов, которые говорили только по казахски, и жили за их счет?
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