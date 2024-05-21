Отправлено: - 09:53

maxsaf:

Воспитатели и те плачут, что не готовы обучать на грамотном казахском. Ну чё насильно то пихать? Обязательно надо об колено ломать, как у соседей?

Цитата:Зачем плакать и зря слёзы проливать? Есть регионы где проживают более 90 % казахоязычных граждан, там не хватает воспитателей русскоязычных, обсуждали ранее, как обычно процитирую самого себя:Kairat stayer: Неоднократно обсуждали, в том числе и с вами, что особых проблем с русским языком в Казахстане нет. Детские сады, школы, колледжи и ВУЗ работают. Отмечали как проблемы, что недостаточно воспитателей, учителей в тех регионах, где проживают более 90% казахоязычного населения. При этом, из Костанае да и других регионов, мало кто согласится туда ехать и развивать русский язык. Также отмечал, что Амангельдинском и Жангельдинском районах нашей области проживают почти 100 % казахов, при этом школы в указанных райцентрах на русском языке функционируют. Как проблему, за отток выпускников тоже отмечал, с конкретными цифрами, попозже процитирую, самого себя.Нам нужна хорошая и правдивая аналитика, информация основанная на правдивых и достоверных фактах, которую мы могли бы обсудить.Ниже по ссылке Дмитрий Дёмушкин и Дмитрий Потапенко отмечают, что в Москве, скорее всего и Подмосковье в школах учатся дети мигрантов, которые составляют в классах более 50% учеников. При этом не знают русского языка, учителям приходится менять программу и подстраиватся под них. Форумчанин Виталий тоже говорил здесь на форуме. Вот, им нужно на мой взгляд, в первую очередь нужно заняться внутренними проблемами, а потом зарубежьем. Помнится анонсировали о строительстве в Узбекистана, если не ошибаюсь школ с обучением на русском языке. В настоящее время у федерального бюджета на это денег нет. Сами российские аналитики отмечают, что в связи с боевыми действиями на Украине на образование, медицину и другие социальные направления, деньги с каждым годом будут сокращаться.Подробнее здесь: