Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 21.05.24 - 14:42
Частный детсад «Солнышко» в районе Кривого магазина посещают 220 детей. Все 9 групп - с русским языком обучения. Перспектива сокращения количества таких групп беспокоит учредителя детсада, воспитателей и родителей воспитанников. Читать новость
- Я думаю, что это будет проблемой для родителей, - говорит Светлана ВОЛЬФ, чей сын Артур уже третий год ходит в «Солнышко». - Для моего сына более удобно и понятно обучаться на русском. У нас интернациональная семья, но говорим мы только на русском. Он не знает казахский язык на том уровне, чтобы на нем обучаться.
На мой взгляд интернациональные семьи, как-раз должны показывать пример и изучать свои родные языки и ещё и государства, где проживают. Пример ранее приводил, в 2000 годы проживал в общежитии СХИ на одной площадке с интернациональной семьей, муж кубинец Местудио, жена немка, оба преподавателями были. Так, этот Местудио с двумя своими детишками разговаривал свободно на испанском языке. Затем переехали в Германию, наверняка все выучили немецкий язык.
Михаил: Мне государство этого не давало, на работе не требовали, понимали друг друга безо всяких проблем- вырос при Советском Союзе. Но уменьшать преподавание русского языка, при безграмотном преподавании казахского- преступление перед народом, отупление подрастающего поколения, воспитание малограмотных разобщенных по национальному признаку рабов
Я при советах рос и чё? Отмечал неоднократно, что окончил школу на казахском языке в 1983 году, в посёлке Тимофеевка Семиозерного района. Приехал учится в Кустанай, ни одного техникума и ВУЗ на казахском языке обучения не было, пришлось обучаться в техникуме и институте на русском языке. Не нарушались мои права?
Ниче- у нас в институте было преподавание на казахском, кто хотел- обучался, никаких прав не нарушалось, кто ж виноват, что поступал туда, где не было преподавания на казахском? Сам выбирал учебное заведение.. И второе- от того что выучил русский язык- много потерял??? Мне кажется- только приобрел
Михаил: Ниче- у нас в институте было преподавание на казахском, кто хотел- обучался, никаких прав не нарушалось, кто ж виноват, что поступал туда, где не было преподавания на казахском? Сам выбирал учебное заведение.. И второе- от того что выучил русский язык- много потерял??? Мне кажется- только приобрел
Вы не понимаете, вроде на русском языке написал, что в Кустанае не было учебных заведений на казахском языке обучения, только на русском (техникумы и ВУЗ).
Михаил: Ниче- у нас в институте было преподавание на казахском, кто хотел- обучался, никаких прав не нарушалось, кто ж виноват, что поступал туда, где не было преподавания на казахском? Сам выбирал учебное заведение.. И второе- от того что выучил русский язык- много потерял??? Мне кажется- только приобрел
Так я всегда отмечал, что подрастающее поколение должно знать язык государства, русский язык и английский не помешает.
maxsaf: Воспитатели и те плачут, что не готовы обучать на грамотном казахском. Ну чё насильно то пихать? Обязательно надо об колено ломать, как у соседей?
Зачем плакать и зря слёзы проливать? Есть регионы где проживают более 90 % казахоязычных граждан, там не хватает воспитателей русскоязычных, обсуждали ранее, как обычно процитирую самого себя:
Kairat stayer: Неоднократно обсуждали, в том числе и с вами, что особых проблем с русским языком в Казахстане нет. Детские сады, школы, колледжи и ВУЗ работают. Отмечали как проблемы, что недостаточно воспитателей, учителей в тех регионах, где проживают более 90% казахоязычного населения. При этом, из Костанае да и других регионов, мало кто согласится туда ехать и развивать русский язык. Также отмечал, что Амангельдинском и Жангельдинском районах нашей области проживают почти 100 % казахов, при этом школы в указанных райцентрах на русском языке функционируют. Как проблему, за отток выпускников тоже отмечал, с конкретными цифрами, попозже процитирую, самого себя.
Нам нужна хорошая и правдивая аналитика, информация основанная на правдивых и достоверных фактах, которую мы могли бы обсудить.
Ниже по ссылке Дмитрий Дёмушкин и Дмитрий Потапенко отмечают, что в Москве, скорее всего и Подмосковье в школах учатся дети мигрантов, которые составляют в классах более 50% учеников. При этом не знают русского языка, учителям приходится менять программу и подстраиватся под них. Форумчанин Виталий тоже говорил здесь на форуме. Вот, им нужно на мой взгляд, в первую очередь нужно заняться внутренними проблемами, а потом зарубежьем. Помнится анонсировали о строительстве в Узбекистана, если не ошибаюсь школ с обучением на русском языке. В настоящее время у федерального бюджета на это денег нет. Сами российские аналитики отмечают, что в связи с боевыми действиями на Украине на образование, медицину и другие социальные направления, деньги с каждым годом будут сокращаться.
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