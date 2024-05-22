Отправлено: - 10:15

111: Раньше надо было стараться мужику, чтоб показать себя и тд. Бабе надо было только отбирать из сильнейших.

111:

Раньше то обхаживаешь ее долго. Чтоб отдалась как говорится.

Цитата:Во все времена это было, есть и будет. У всех животных. Даже у синиц: самец не построивший гнездо свой род в этом году не продолжает. А до следующего может и не дожить. Естественный отбор.Цитата:Контент 18+