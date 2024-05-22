НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "QR-ни меня": новый способ знакомства придумали зуммеры
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49227
"QR-ни меня": новый способ знакомства придумали зуммеры
Отправлено: 22.05.24 - 09:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В социальных сетях набирает популярность ролик, который наглядно показывает, как можно заводить знакомства этим оригинальным способом. На записи видно, как девушка разместила код на своем худи.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38315
Re: "QR-ни меня": новый способ знакомства придумали...
Отправлено: 22.05.24 - 09:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню я со своей познакомился в далеком 96м.
Это мы угорали у ее подружки во дворе, потом со временем задружили..
Раньше надо было стараться мужику, чтоб показать себя и тд.
Бабе надо было только отбирать из сильнейших.
Сейчас, когда мужик начал равняться нулю, ой, то есть бабе, наверно будет выглядеть так.
Раньше то обхаживаешь ее долго.
Чтоб отдалась как говорится.
А сейчас за один час ты можешь подыскать себе множество партнеров и найти, может в этом есть плюс?
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1348
Re: "QR-ни меня": новый способ знакомства придумали...
Отправлено: 22.05.24 - 10:15
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Раньше надо было стараться мужику, чтоб показать себя и тд. Бабе надо было только отбирать из сильнейших.


Во все времена это было, есть и будет. У всех животных. Даже у синиц: самец не построивший гнездо свой род в этом году не продолжает. А до следующего может и не дожить. Естественный отбор.

Цитата:
111:
Раньше то обхаживаешь ее долго. Чтоб отдалась как говорится.

Контент 18+
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: таноми52, vofkakst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS