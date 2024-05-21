Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 21.05.24 - 14:42
Частный детсад «Солнышко» в районе Кривого магазина посещают 220 детей. Все 9 групп - с русским языком обучения. Перспектива сокращения количества таких групп беспокоит учредителя детсада, воспитателей и родителей воспитанников. Читать новость
Если я переведу ребенка в казахский класс, то у него будет истерика и я даже не смогу его в школу завести! Я
Ну, нагнетать мы умеем. У меня жена крещеная, с крестами ходит, говорим только на русском. Наш сын после года обучения, солист или как его там, уже поет. Считает до десяти уже, ассаламалейкум и сауболыныз знает когда говорить. Да, не хотел сперва в сад, мучились, но сейчас нормально. Готовим в казахскую школу
Ну поздравляю, не мытьем- так катанием!!! Два окна Овертона уже открыты: без знания языка и истории Казахстана нельзя рассчитывать на гражданство РК, вот теперь и группы в детских садах различают по языковой принадлежности: где-то очереди нет, потому как нет туда должного количества детей, а где-то закрывают и уменьшают количество. Лишь бы не лишали гражданства за незнание казахского.. Господа чиновники! Вы о народе думаете, или о следующей смене власти??? А то повтор Украины РЕАЛЬНО будет!!
Посмотрел дорожную карту Ничего трагичного не вижу Где-то сравняют по числу где-то казахских групп всеровно будет меньше Но я всеровно стою на том что не должны быть никаких разделений на языковые группы Должны быть единые группы где воспитатели будут и на русском и на казахском вести беседы и уроки Разделение вызывает нелогичный результат Когда казахоязычные семьи отдают детей в русские группы чтобы дети подтянули русский язык потомучто казахский они и дома слышат При этом русские семьи в казахские группы детей отдают меньше,им один язык нужен В итоге имеем что имеем
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111: Ну вот, в такой теме начинаются угрозы какие то.. Считаю это провокацией..
Русские нацистские телеграмм каналы уже репостнули эту новость) Вонять начали)) Цитата:
Михаил: Овертона уже открыты: без знания языка и истории Казахстана нельзя рассчитывать на гражданство РК,
В России как-то по другому? Цитата:
Михаил: вот теперь и группы в детских садах различают по языковой принадлежности
В России нет разделения Всё группы русские) Цитата:
Михаил: А то повтор Украины РЕАЛЬНО будет!!
У России солдат не хватит тут Украину повторять И так уже всех кого могли вытащили на фронт Так что не надо тут ляля))
Хаха, вот и вскрылась чиновничья брехня. Только слепой не заметит, что по разнарядке по одной русской группе в год убирают, и тут же по одной казахской добавляют. И при этом врут откровенно, что потребность появилась, бла бла бла... Люди прямым текстом говорят - хотим в русскую группу. А чиновники тут же перевирают - они в казахскую группу все хотят. Тьфу... И не удивительно, что в инсте срач на 500 комментов. То ли ещё будет...
Воспитатель старшей группы Жанна Султанова: Я считаю, что у нас нет выбора, что внедряют это добровольно-принудительно. Нашего мнения не спрашивают. Я думаю, что после окончания детсада, где обучают на казахском, ребенок должен идти и в казахоговорящую школу, вся сфера общения у него должна быть на казахском. А если он дома будет говорить уже на русском, то, на мой взгляд, это неправильно...
Так, вам государство дало время выучить язык государства, более тридцати лет. Тем более, на форуме с доморощенными и зарубежными грамотеями неоднократно отмечали, что в нормативных документах написано: знание государственного языка является долгом каждого гражданина, консолидирующим фактором и.т.д.
Так, вам государство дало время выучить язык государства, более тридцати лет. Тем более, на форуме с доморощенными и зарубежными грамотеями неоднократно отмечали, что в нормативных документах написано: знание государственного языка является долгом каждого гражданина, консолидирующим фактором и.т.д.
Мне государство этого не давало, на работе не требовали, понимали друг друга безо всяких проблем- вырос при Советском Союзе. Но уменьшать преподавание русского языка, при безграмотном преподавании казахского- преступление перед народом, отупление подрастающего поколения, воспитание малограмотных разобщенных по национальному признаку рабов
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