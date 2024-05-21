Отправлено: - 23:38

111:

Ну вот, в такой теме начинаются угрозы какие то.. Считаю это провокацией..

Михаил:

Овертона уже открыты: без знания языка и истории Казахстана нельзя рассчитывать на гражданство РК,

Михаил:

вот теперь и группы в детских садах различают по языковой принадлежности

Михаил:

А то повтор Украины РЕАЛЬНО будет!!

Посмотрел дорожную картуНичего трагичного не вижуГде-то сравняют по числу где-то казахских групп всеровно будет меньшеНо я всеровно стою на том что не должны быть никаких разделений на языковые группыДолжны быть единые группы где воспитатели будут и на русском и на казахском вести беседы и урокиРазделение вызывает нелогичный результатКогда казахоязычные семьи отдают детей в русские группы чтобы дети подтянули русский язык потомучто казахский они и дома слышатПри этом русские семьи в казахские группы детей отдают меньше,им один язык нуженВ итоге имеем что имеемЦитата:Русские нацистские телеграмм каналы уже репостнули эту новость)Вонять начали))Цитата:В России как-то по другому?Цитата:В России нет разделенияВсё группы русские)Цитата:У России солдат не хватит тут Украину повторятьИ так уже всех кого могли вытащили на фронтТак что не надо тут ляля))