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≡ Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49226
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 21.05.24 - 14:42
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Частный детсад «Солнышко» в районе Кривого магазина посещают 220 детей. Все 9 групп - с русским языком обучения. Перспектива сокращения количества таких групп беспокоит учредителя детсада, воспитателей и родителей воспитанников.
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В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7641
Re: Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в...
Отправлено: 21.05.24 - 14:42
#1
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А нет ли возможности у корреспондента вот эту Дорожную карту по открытию групп с госязыком обучения в детсадах опубликовать?

Это ведь не документ ДСП, как я понимаю?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38314
Re: Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в...
Отправлено: 21.05.24 - 15:03
#2
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Цитата:
Если я переведу ребенка в казахский класс, то у него будет истерика и я даже не смогу его в школу завести! Я


Ну, нагнетать мы умеем.
У меня жена крещеная, с крестами ходит, говорим только на русском.
Наш сын после года обучения, солист или как его там, уже поет.
Считает до десяти уже, ассаламалейкум и сауболыныз знает когда говорить.
Да, не хотел сперва в сад, мучились, но сейчас нормально.
Готовим в казахскую школу


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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
129
Re: Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в...
Отправлено: 21.05.24 - 15:04
#3
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Ну поздравляю, не мытьем- так катанием!!! Два окна Овертона уже открыты: без знания языка и истории Казахстана нельзя рассчитывать на гражданство РК, вот теперь и группы в детских садах различают по языковой принадлежности: где-то очереди нет, потому как нет туда должного количества детей, а где-то закрывают и уменьшают количество. Лишь бы не лишали гражданства за незнание казахского.. Господа чиновники! Вы о народе думаете, или о следующей смене власти??? А то повтор Украины РЕАЛЬНО будет!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38314
Re: Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в...
Отправлено: 21.05.24 - 15:07
#4
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А тут он еще маленький, в том году, на день пенсионеров, ну как то же поет..
Мы его вообще не учим, сам как то там ищет себе песни..
Мы не умеем.


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38314
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 21.05.24 - 15:11
#5
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Ну вот, в такой теме начинаются угрозы какие то..
Считаю это провокацией..

[Исправлено: 111, 21.05.2024 - 16:12]
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А
§ Андрей Скиба
(Журналисты)
Регистрация:
14.08.20
Сообщений:
15
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 21.05.24 - 16:08
#6
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Добавили pdf-файлы Дорожных карт

[Исправлено: Андрей Скиба, 21.05.2024 - 16:49]
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
103
Re: Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в...
Отправлено: 21.05.24 - 22:15
#7
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Цитата:
Михаил:
А то повтор Украины РЕАЛЬНО будет!!

вряд ли у него сил хватит на второй фронт.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
103
Re: Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в...
Отправлено: 21.05.24 - 22:24
#8
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Цитата:
Частный детский сад «Солнышко» Источник:

странно, если частный то зачем им эта разнарядка. за свои деньги любой каприз же. хоть на английском лишь бы был востребован.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15885
Re: Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в...
Отправлено: 21.05.24 - 23:38
#9
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Посмотрел дорожную карту
Ничего трагичного не вижу
Где-то сравняют по числу где-то казахских групп всеровно будет меньше
Но я всеровно стою на том что не должны быть никаких разделений на языковые группы
Должны быть единые группы где воспитатели будут и на русском и на казахском вести беседы и уроки
Разделение вызывает нелогичный результат
Когда казахоязычные семьи отдают детей в русские группы чтобы дети подтянули русский язык потомучто казахский они и дома слышат
При этом русские семьи в казахские группы детей отдают меньше,им один язык нужен
В итоге имеем что имеем

Цитата:
111:
Ну вот, в такой теме начинаются угрозы какие то.. Считаю это провокацией..

Русские нацистские телеграмм каналы уже репостнули эту новость)
Вонять начали))
Цитата:
Михаил:
Овертона уже открыты: без знания языка и истории Казахстана нельзя рассчитывать на гражданство РК,

В России как-то по другому?
Цитата:
Михаил:
вот теперь и группы в детских садах различают по языковой принадлежности

В России нет разделения
Всё группы русские)
Цитата:
Михаил:
А то повтор Украины РЕАЛЬНО будет!!

У России солдат не хватит тут Украину повторять
И так уже всех кого могли вытащили на фронт
Так что не надо тут ляля))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38314
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 22.05.24 - 00:47
#10
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В инстаграмме, там 500 комментов почти написали по этой теме.
Мда уж, нет нет, и там чего то учусь ляпать..
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