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Почему всё больше выпускников школ выбирают казахстанские вузы, обсудили в акимате Костанайской области
Почему всё больше выпускников школ выбирают казахстанские вузы, обсудили в акимате Костанайской области
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