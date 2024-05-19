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Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
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Я робот(Пользователи)
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Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 19.05.24 - 13:26
Автобусные парки сокращают количество рейсов из-за действий нелегальных перевозчиков, передает корреспондент<u>BaigeNews.kz</u> . <b>Билеты официальные, а перевозки - нет</b>. Руководитель автовокзала Костаная \"Саяхат\" Ольга Терехова не может скрыть своего возмущения.
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Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 20:16
Цитата:
Ну как киллер, пришел убивать бизнесмена, тот говорит, дай отсрочку, еще три глотка воздуха.
Смысл этого идиотизма?
mks2703:
в рассрочку, как договорится. Я думаю пошли бы навстречу...
в рассрочку, как договорится. Я думаю пошли бы навстречу...
Ну как киллер, пришел убивать бизнесмена, тот говорит, дай отсрочку, еще три глотка воздуха.
Смысл этого идиотизма?
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 20:18
Цитата:
Она жалобами оправдывала свою преступную халатность.
Когда покупала за копейку, мозги как думаешь, были?
Она сделала купи продай, при этом ничего не вложив туда, выжав все соки с вокзала.
Это преступление.
mks2703:
Она на это жаловалась. А
Она на это жаловалась. А
Она жалобами оправдывала свою преступную халатность.
Когда покупала за копейку, мозги как думаешь, были?
Она сделала купи продай, при этом ничего не вложив туда, выжав все соки с вокзала.
Это преступление.
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 22:25
Цитата:
Это была шутка, про твою шутку об утопленном автовокзале...
111:
Ты же говорил про бизнес, сам начал впутывать каких то людей
Ты же говорил про бизнес, сам начал впутывать каких то людей
Это была шутка, про твою шутку об утопленном автовокзале...
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 22:28
Цитата:
А вы, что думаете в тот период, только автовокзал "попал" на деньги. Другие же как-то воспользовались отсрочкой. И я не слышал, чтобы кто-то жаловался...
111:
Ну как киллер, пришел убивать бизнесмена, тот говорит, дай отсрочку, еще три глотка воздуха. Смысл этого идиотизма?
Ну как киллер, пришел убивать бизнесмена, тот говорит, дай отсрочку, еще три глотка воздуха. Смысл этого идиотизма?
А вы, что думаете в тот период, только автовокзал "попал" на деньги. Другие же как-то воспользовались отсрочкой. И я не слышал, чтобы кто-то жаловался...
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 22:29
Цитата:
Не могу ничего сказать. Никогда там не был. В РФ только на поездах ездил.
abaika95:
Ну тоесть торговый центр)
Ну тоесть торговый центр)
Не могу ничего сказать. Никогда там не был. В РФ только на поездах ездил.
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 22:38
Цитата:
Вот не соглашусь с вами. До ковида, жизнь на автовокзале "била ключом". Уж я то поездил. Одни только Газели в Рудный, каждые полчаса ходили полные. По всем деревням по 2-3 Пазика ходили, Джетыгара и Лисаковск по несколько рейсов в день. Ну и плюс межгород несколько рейсов Астана, Петропавловск. Автобусы в РФ...
Да нифига он не убыточный бизнес при стольких перевозках...
Добринцофф:
А что там убыточного? Всё начиная от самой идеи.
А что там убыточного? Всё начиная от самой идеи.
Вот не соглашусь с вами. До ковида, жизнь на автовокзале "била ключом". Уж я то поездил. Одни только Газели в Рудный, каждые полчаса ходили полные. По всем деревням по 2-3 Пазика ходили, Джетыгара и Лисаковск по несколько рейсов в день. Ну и плюс межгород несколько рейсов Астана, Петропавловск. Автобусы в РФ...
Да нифига он не убыточный бизнес при стольких перевозках...
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 22:38
Цитата:
Конкретно кто?
Вот тут есть владелец супермаркета, условно Д на нашем форуме, но вроде как он не брал это..
Может офис Нашей Газеты?
mks2703:
Другие же как-то воспользовались отсрочкой.
Другие же как-то воспользовались отсрочкой.
Конкретно кто?
Вот тут есть владелец супермаркета, условно Д на нашем форуме, но вроде как он не брал это..
Может офис Нашей Газеты?
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 22:41
Цитата:
Во время ковида что то изменилось?
То есть не автовокзал виноват в том, что ото всех закрылся, таксистам отдал остановку КЖБИ, а ковид?
В ковид народ не ездил что ли, так что ли?
mks2703:
До ковида,
До ковида,
Во время ковида что то изменилось?
То есть не автовокзал виноват в том, что ото всех закрылся, таксистам отдал остановку КЖБИ, а ковид?
В ковид народ не ездил что ли, так что ли?
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 22:44
Цитата:
Это не так, в холодные зимой, а летом потные Газели, уже не садились люди, когда еще до ковида 200 тенге было у таксистов до Рудного с человека.
Я сам там подтаксовывал, народ сам не шел на автовокзал.
Тогда в Рудном жил, сумку забыл в бассейн Мирошниченко, ращворачиваюсь, 5 человек в Ниссан Тино сажаю, и гоню за сумкой, так много народа было раньше..
mks2703:
Одни только Газели в Рудный, каждые полчаса ходили полные.
Одни только Газели в Рудный, каждые полчаса ходили полные.
Это не так, в холодные зимой, а летом потные Газели, уже не садились люди, когда еще до ковида 200 тенге было у таксистов до Рудного с человека.
Я сам там подтаксовывал, народ сам не шел на автовокзал.
Тогда в Рудном жил, сумку забыл в бассейн Мирошниченко, ращворачиваюсь, 5 человек в Ниссан Тино сажаю, и гоню за сумкой, так много народа было раньше..
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 22:44
Цитата:
Я вот специально ради таких как вы буду всю информацию помнить и сохранять на компе. У меня комп, а не сервер. И мне больше делать нечего, как доказывать кому то, что дважды два - четыре. В СМИ наверняка осталась этой информации валом.
Если есть сомнения погуглите, кто из общественных заведений не работал в ковид...
111:
Конкретно кто?
Конкретно кто?
Я вот специально ради таких как вы буду всю информацию помнить и сохранять на компе. У меня комп, а не сервер. И мне больше делать нечего, как доказывать кому то, что дважды два - четыре. В СМИ наверняка осталась этой информации валом.
Если есть сомнения погуглите, кто из общественных заведений не работал в ковид...
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 22:45
Цитата:
Нет, она у меня в памяти, все таки лет пять там торчад, Дубок КЖБИ..
mks2703:
сохранять на компе. У
сохранять на компе. У
Нет, она у меня в памяти, все таки лет пять там торчад, Дубок КЖБИ..
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 22:48
Цитата:
Астыкжан, Март, все работало.
Парикмахерские.
mks2703:
Если есть сомнения погуглите, кто из общественных заведений не работал в ковид...
Если есть сомнения погуглите, кто из общественных заведений не работал в ковид...
Астыкжан, Март, все работало.
Парикмахерские.
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 22:51
Цитата:
Это так, как я написал. Вы конечно можете спорить со мной, наблюдая из своего такси. Но я всегда ездил с автовокзала.
Да были люди которые ездили и на такси, такие есть всегда - барчуки. Когда автовокзал встал, именно эти х.ыри подняли цену, многие сказочно обогатились. Вы не из их числа случаем? Некоторые таксисты хвастались, что купили новые квартиры в Жана Кала и новые машины...
111:
Это не так, в холодные зимой, а летом потные Газели, уже не садились люди, когда еще до ковида 200 тенге было у таксистов до Рудного с человека.
Это не так, в холодные зимой, а летом потные Газели, уже не садились люди, когда еще до ковида 200 тенге было у таксистов до Рудного с человека.
Это так, как я написал. Вы конечно можете спорить со мной, наблюдая из своего такси. Но я всегда ездил с автовокзала.
Да были люди которые ездили и на такси, такие есть всегда - барчуки. Когда автовокзал встал, именно эти х.ыри подняли цену, многие сказочно обогатились. Вы не из их числа случаем? Некоторые таксисты хвастались, что купили новые квартиры в Жана Кала и новые машины...
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 22:54
Цитата:
Больницы, полиция и пожарные...
111:
Астыкжан, Март, все работало. Парикмахерские.
Астыкжан, Март, все работало. Парикмахерские.
Больницы, полиция и пожарные...
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 22:58
Цитата:
Хорошо, что вы не жили во время ковида...Не знал. Только зря трачу время, на общение с вами... Погуглите когда закрыли автовокзал...Как во время ковида, таксисты просили на постах говорить, что пассажиры родственники...
111:
Во время ковида что то изменилось? То есть не автовокзал виноват в том, что ото всех закрылся, таксистам отдал остановку КЖБИ, а ковид? В ковид народ не ездил что ли, так что ли?
Во время ковида что то изменилось? То есть не автовокзал виноват в том, что ото всех закрылся, таксистам отдал остановку КЖБИ, а ковид? В ковид народ не ездил что ли, так что ли?
Хорошо, что вы не жили во время ковида...Не знал. Только зря трачу время, на общение с вами... Погуглите когда закрыли автовокзал...Как во время ковида, таксисты просили на постах говорить, что пассажиры родственники...
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