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≡ Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49226
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 19.05.24 - 13:26
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Автобусные парки сокращают количество рейсов из-за действий нелегальных перевозчиков, передает корреспондент<u>BaigeNews.kz</u> . <b>Билеты официальные, а перевозки - нет</b>. Руководитель автовокзала Костаная \"Саяхат\" Ольга Терехова не может скрыть своего возмущения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38312
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 20:16
#45
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Цитата:
mks2703:
в рассрочку, как договорится. Я думаю пошли бы навстречу...

Ну как киллер, пришел убивать бизнесмена, тот говорит, дай отсрочку, еще три глотка воздуха.
Смысл этого идиотизма?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38312
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 20:18
#46
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Цитата:
mks2703:
Она на это жаловалась. А

Она жалобами оправдывала свою преступную халатность.
Когда покупала за копейку, мозги как думаешь, были?
Она сделала купи продай, при этом ничего не вложив туда, выжав все соки с вокзала.
Это преступление.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
521
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 22:25
#47
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Цитата:
111:
Ты же говорил про бизнес, сам начал впутывать каких то людей


Это была шутка, про твою шутку об утопленном автовокзале...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
521
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 22:28
#48
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Цитата:
111:
Ну как киллер, пришел убивать бизнесмена, тот говорит, дай отсрочку, еще три глотка воздуха. Смысл этого идиотизма?


А вы, что думаете в тот период, только автовокзал "попал" на деньги. Другие же как-то воспользовались отсрочкой. И я не слышал, чтобы кто-то жаловался...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
521
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 22:29
#49
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Цитата:
abaika95:
Ну тоесть торговый центр)


Не могу ничего сказать. Никогда там не был. В РФ только на поездах ездил.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
521
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 22:38
#50
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Цитата:
Добринцофф:
А что там убыточного? Всё начиная от самой идеи.


Вот не соглашусь с вами. До ковида, жизнь на автовокзале "била ключом". Уж я то поездил. Одни только Газели в Рудный, каждые полчаса ходили полные. По всем деревням по 2-3 Пазика ходили, Джетыгара и Лисаковск по несколько рейсов в день. Ну и плюс межгород несколько рейсов Астана, Петропавловск. Автобусы в РФ...
Да нифига он не убыточный бизнес при стольких перевозках...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38312
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 22:38
#51
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Цитата:
mks2703:
Другие же как-то воспользовались отсрочкой.

Конкретно кто?
Вот тут есть владелец супермаркета, условно Д на нашем форуме, но вроде как он не брал это..
Может офис Нашей Газеты?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38312
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 22:41
#52
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Цитата:
mks2703:
До ковида,

Во время ковида что то изменилось?
То есть не автовокзал виноват в том, что ото всех закрылся, таксистам отдал остановку КЖБИ, а ковид?
В ковид народ не ездил что ли, так что ли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38312
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 22:44
#53
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Цитата:
mks2703:
Одни только Газели в Рудный, каждые полчаса ходили полные.

Это не так, в холодные зимой, а летом потные Газели, уже не садились люди, когда еще до ковида 200 тенге было у таксистов до Рудного с человека.
Я сам там подтаксовывал, народ сам не шел на автовокзал.
Тогда в Рудном жил, сумку забыл в бассейн Мирошниченко, ращворачиваюсь, 5 человек в Ниссан Тино сажаю, и гоню за сумкой, так много народа было раньше..
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
521
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 22:44
#54
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Цитата:
111:
Конкретно кто?


Я вот специально ради таких как вы буду всю информацию помнить и сохранять на компе. У меня комп, а не сервер. И мне больше делать нечего, как доказывать кому то, что дважды два - четыре. В СМИ наверняка осталась этой информации валом.
Если есть сомнения погуглите, кто из общественных заведений не работал в ковид...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38312
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 22:45
#55
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Цитата:
mks2703:
сохранять на компе. У

Нет, она у меня в памяти, все таки лет пять там торчад, Дубок КЖБИ..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38312
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 22:48
#56
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Цитата:
mks2703:
Если есть сомнения погуглите, кто из общественных заведений не работал в ковид...

Астыкжан, Март, все работало.
Парикмахерские.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
521
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 22:51
#57
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Цитата:
111:
Это не так, в холодные зимой, а летом потные Газели, уже не садились люди, когда еще до ковида 200 тенге было у таксистов до Рудного с человека.


Это так, как я написал. Вы конечно можете спорить со мной, наблюдая из своего такси. Но я всегда ездил с автовокзала.
Да были люди которые ездили и на такси, такие есть всегда - барчуки. Когда автовокзал встал, именно эти х.ыри подняли цену, многие сказочно обогатились. Вы не из их числа случаем? Некоторые таксисты хвастались, что купили новые квартиры в Жана Кала и новые машины...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
521
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 22:54
#58
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Цитата:
111:
Астыкжан, Март, все работало. Парикмахерские.


Больницы, полиция и пожарные...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
521
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 22:58
#59
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Цитата:
111:
Во время ковида что то изменилось? То есть не автовокзал виноват в том, что ото всех закрылся, таксистам отдал остановку КЖБИ, а ковид? В ковид народ не ездил что ли, так что ли?


Хорошо, что вы не жили во время ковида...Не знал. Только зря трачу время, на общение с вами... Погуглите когда закрыли автовокзал...Как во время ковида, таксисты просили на постах говорить, что пассажиры родственники...
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