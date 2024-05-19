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≡ Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49226
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 19.05.24 - 13:26
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Автобусные парки сокращают количество рейсов из-за действий нелегальных перевозчиков, передает корреспондент<u>BaigeNews.kz</u> . <b>Билеты официальные, а перевозки - нет</b>. Руководитель автовокзала Костаная \"Саяхат\" Ольга Терехова не может скрыть своего возмущения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38298
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 20:16
#45
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Цитата:
mks2703:
в рассрочку, как договорится. Я думаю пошли бы навстречу...

Ну как киллер, пришел убивать бизнесмена, тот говорит, дай отсрочку, еще три глотка воздуха.
Смысл этого идиотизма?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38298
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 20:18
#46
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Цитата:
mks2703:
Она на это жаловалась. А

Она жалобами оправдывала свою преступную халатность.
Когда покупала за копейку, мозги как думаешь, были?
Она сделала купи продай, при этом ничего не вложив туда, выжав все соки с вокзала.
Это преступление.
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