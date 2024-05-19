Отправлено: - 20:18

mks2703:

Она на это жаловалась. А

Цитата:Она жалобами оправдывала свою преступную халатность.Когда покупала за копейку, мозги как думаешь, были?Она сделала купи продай, при этом ничего не вложив туда, выжав все соки с вокзала.Это преступление.