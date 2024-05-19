Отправлено: - 18:53

111:

Отсрочка? Потом сотнями миллионов все равно отдай? Это не помощь, это идиотизм.

Цитата:Это нормальное явление. Отсрочка. Как вам объяснить? Мне иногда кажется, что за комп с вашей стороны, садится пацанчик в зеленых штанишках и черно-желтой куртке, фото которого на фоне дождя, вы только что выложили. Пока вы отошли на кухню...Вот людям, дома которых затопило, могут не платить коммуналку. Банкам дают отсрочку и помогают деньгами. Недавно только Халык погасил долг перед государством. Я думаю и хозяйка автовокзала вполне могла рассчитывать на длительную отсрочку. Тем более эта тема обсуждалась в СМИ перед, тем как она продала автовокзал...