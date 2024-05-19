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≡ Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49226
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 19.05.24 - 13:26
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Автобусные парки сокращают количество рейсов из-за действий нелегальных перевозчиков, передает корреспондент<u>BaigeNews.kz</u> . <b>Билеты официальные, а перевозки - нет</b>. Руководитель автовокзала Костаная \"Саяхат\" Ольга Терехова не может скрыть своего возмущения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38295
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 18:48
#30
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Цитата:
mks2703:
Поэтому до сих пор непонятно, как эти объекты,

Тут боле менее все понятно.
Государство все продало, потом объявило себя просто бесплатным менеджером, а бабки, которые захапало, государственные чины просто разворовали.
И теперь воруют с наших налогов и пенсионных бабок.
Именно поэтому отказалось и от наших жилищ, которые уже не может содержать надлежащим образом.
Ну если только половой краской окрасить..
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
513
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 18:53
#31
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Цитата:
111:
Отсрочка? Потом сотнями миллионов все равно отдай? Это не помощь, это идиотизм.


Это нормальное явление. Отсрочка. Как вам объяснить? Мне иногда кажется, что за комп с вашей стороны, садится пацанчик в зеленых штанишках и черно-желтой куртке, фото которого на фоне дождя, вы только что выложили. Пока вы отошли на кухню...
Вот людям, дома которых затопило, могут не платить коммуналку. Банкам дают отсрочку и помогают деньгами. Недавно только Халык погасил долг перед государством. Я думаю и хозяйка автовокзала вполне могла рассчитывать на длительную отсрочку. Тем более эта тема обсуждалась в СМИ перед, тем как она продала автовокзал...
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
513
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 19:00
#32
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Цитата:
abaika95:
В Челябинске тоже автовокзала нет На миллионный город


Погуглил. Там вроде 4 автовокзала.
На сегодняшний день в Челябинске действует четыре автовокзала. Центральным автовокзалом называют станцию, расположенную на территории ТК «Синегорье».

[Исправлено: mks2703, 21.05.2024 - 20:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38295
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 19:01
#33
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Цитата:
mks2703:
Вот людям, дома которых затопило, могут не платить коммуналку.

Автовокзал затопило?
Впервые слышу.
Каких бизнесменов в ковид затопило так, что они просят не убивать их сейчас, а лишь через полгода?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38295
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 19:02
#34
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Цитата:
mks2703:
думаю и хозяйка автовокзала вполне могла рассчитывать на длительную отсрочку. Тем

То есть насобирать миллиарды долгов?
А может она вообще отключила нарочито отопление, чтоб не платить по пол ляма в месяц?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
513
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 19:03
#35
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Цитата:
abaika95:
В екаб к слову тоже приезжаешь на рынок где есть станция автовокзала))


В Екатеринбурге есть два автовокзала, Северный и Южный. Может вас просто, на маршрутках привозят не них, а куда людям удобно...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38295
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 19:03
#36
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Ты там зимой был?
Там холоднее чем на улице было.
Она не отапливала там ничего.
Все держалось на электричестве.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
513
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 19:06
#37
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Цитата:
111:
Автовокзал затопило? Впервые слышу. Каких бизнесменов в ковид затопило так, что они просят не убивать их сейчас, а лишь через полгода?


Ноу комментс. Не давай пацанчику садится за комп. Это былая общая тема за отсрочку - для малого...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
513
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 19:09
#38
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Цитата:
111:
Ты там зимой был? Там холоднее чем на улице было. Она не отапливала там ничего. Все держалось на электричестве.


И зимой и летом - круглый сезон. Я жил на два города. В ковид, когда автовокзал не работал, ездил на такси в маске.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
513
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 19:12
#39
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По крайней мере, тема была за долги по отоплению. Она на это жаловалась. Акимат на это отвечал, что надо было оформить рассрочку, на этот период... Нормальная тема. Там же не сразу просят погашать, а в рассрочку, как договорится. Я думаю пошли бы навстречу...
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