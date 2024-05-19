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Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
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Я робот(Пользователи)
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Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 19.05.24 - 13:26
Автобусные парки сокращают количество рейсов из-за действий нелегальных перевозчиков, передает корреспондент<u>BaigeNews.kz</u> . <b>Билеты официальные, а перевозки - нет</b>. Руководитель автовокзала Костаная \"Саяхат\" Ольга Терехова не может скрыть своего возмущения.
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Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 18:48
Цитата:
Тут боле менее все понятно.
Государство все продало, потом объявило себя просто бесплатным менеджером, а бабки, которые захапало, государственные чины просто разворовали.
И теперь воруют с наших налогов и пенсионных бабок.
Именно поэтому отказалось и от наших жилищ, которые уже не может содержать надлежащим образом.
Ну если только половой краской окрасить..
mks2703:
Поэтому до сих пор непонятно, как эти объекты,
Поэтому до сих пор непонятно, как эти объекты,
Тут боле менее все понятно.
Государство все продало, потом объявило себя просто бесплатным менеджером, а бабки, которые захапало, государственные чины просто разворовали.
И теперь воруют с наших налогов и пенсионных бабок.
Именно поэтому отказалось и от наших жилищ, которые уже не может содержать надлежащим образом.
Ну если только половой краской окрасить..
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 18:53
Цитата:
Это нормальное явление. Отсрочка. Как вам объяснить? Мне иногда кажется, что за комп с вашей стороны, садится пацанчик в зеленых штанишках и черно-желтой куртке, фото которого на фоне дождя, вы только что выложили. Пока вы отошли на кухню...
Вот людям, дома которых затопило, могут не платить коммуналку. Банкам дают отсрочку и помогают деньгами. Недавно только Халык погасил долг перед государством. Я думаю и хозяйка автовокзала вполне могла рассчитывать на длительную отсрочку. Тем более эта тема обсуждалась в СМИ перед, тем как она продала автовокзал...
111:
Отсрочка? Потом сотнями миллионов все равно отдай? Это не помощь, это идиотизм.
Отсрочка? Потом сотнями миллионов все равно отдай? Это не помощь, это идиотизм.
Это нормальное явление. Отсрочка. Как вам объяснить? Мне иногда кажется, что за комп с вашей стороны, садится пацанчик в зеленых штанишках и черно-желтой куртке, фото которого на фоне дождя, вы только что выложили. Пока вы отошли на кухню...
Вот людям, дома которых затопило, могут не платить коммуналку. Банкам дают отсрочку и помогают деньгами. Недавно только Халык погасил долг перед государством. Я думаю и хозяйка автовокзала вполне могла рассчитывать на длительную отсрочку. Тем более эта тема обсуждалась в СМИ перед, тем как она продала автовокзал...
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 19:00
Цитата:
Погуглил. Там вроде 4 автовокзала.
На сегодняшний день в Челябинске действует четыре автовокзала. Центральным автовокзалом называют станцию, расположенную на территории ТК «Синегорье».
[Исправлено: mks2703, 21.05.2024 - 20:15]
abaika95:
В Челябинске тоже автовокзала нет На миллионный город
В Челябинске тоже автовокзала нет На миллионный город
Погуглил. Там вроде 4 автовокзала.
На сегодняшний день в Челябинске действует четыре автовокзала. Центральным автовокзалом называют станцию, расположенную на территории ТК «Синегорье».
[Исправлено: mks2703, 21.05.2024 - 20:15]
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 19:01
Цитата:
Автовокзал затопило?
Впервые слышу.
Каких бизнесменов в ковид затопило так, что они просят не убивать их сейчас, а лишь через полгода?
mks2703:
Вот людям, дома которых затопило, могут не платить коммуналку.
Вот людям, дома которых затопило, могут не платить коммуналку.
Автовокзал затопило?
Впервые слышу.
Каких бизнесменов в ковид затопило так, что они просят не убивать их сейчас, а лишь через полгода?
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 19:02
Цитата:
То есть насобирать миллиарды долгов?
А может она вообще отключила нарочито отопление, чтоб не платить по пол ляма в месяц?
mks2703:
думаю и хозяйка автовокзала вполне могла рассчитывать на длительную отсрочку. Тем
думаю и хозяйка автовокзала вполне могла рассчитывать на длительную отсрочку. Тем
То есть насобирать миллиарды долгов?
А может она вообще отключила нарочито отопление, чтоб не платить по пол ляма в месяц?
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 19:03
Цитата:
В Екатеринбурге есть два автовокзала, Северный и Южный. Может вас просто, на маршрутках привозят не них, а куда людям удобно...
abaika95:
В екаб к слову тоже приезжаешь на рынок где есть станция автовокзала))
В екаб к слову тоже приезжаешь на рынок где есть станция автовокзала))
В Екатеринбурге есть два автовокзала, Северный и Южный. Может вас просто, на маршрутках привозят не них, а куда людям удобно...
Костанайская область рискует остаться без регулярных пассажирских перевозок в Россию
Отправлено: 21.05.24 - 19:03
Ты там зимой был?
Там холоднее чем на улице было.
Она не отапливала там ничего.
Все держалось на электричестве.
Там холоднее чем на улице было.
Она не отапливала там ничего.
Все держалось на электричестве.
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 19:06
Цитата:
Ноу комментс. Не давай пацанчику садится за комп. Это былая общая тема за отсрочку - для малого...
111:
Автовокзал затопило? Впервые слышу. Каких бизнесменов в ковид затопило так, что они просят не убивать их сейчас, а лишь через полгода?
Автовокзал затопило? Впервые слышу. Каких бизнесменов в ковид затопило так, что они просят не убивать их сейчас, а лишь через полгода?
Ноу комментс. Не давай пацанчику садится за комп. Это былая общая тема за отсрочку - для малого...
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 19:09
Цитата:
И зимой и летом - круглый сезон. Я жил на два города. В ковид, когда автовокзал не работал, ездил на такси в маске.
111:
Ты там зимой был? Там холоднее чем на улице было. Она не отапливала там ничего. Все держалось на электричестве.
Ты там зимой был? Там холоднее чем на улице было. Она не отапливала там ничего. Все держалось на электричестве.
И зимой и летом - круглый сезон. Я жил на два города. В ковид, когда автовокзал не работал, ездил на такси в маске.
Re: Костанайская область рискует остаться без регулярных...
Отправлено: 21.05.24 - 19:12
По крайней мере, тема была за долги по отоплению. Она на это жаловалась. Акимат на это отвечал, что надо было оформить рассрочку, на этот период... Нормальная тема. Там же не сразу просят погашать, а в рассрочку, как договорится. Я думаю пошли бы навстречу...
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