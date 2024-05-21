111: Большинство времени он проводит конечно в России
КОНЕЧНО? Послушай! Если хочешь, чтобы твои слова воспринимали всерьёз, приводи ФАКТЫ! Толегенов Аслан:"На меня создавали кучи фейков, где к моим фоткам приделывали ЛГБТ символики, вели «стримы» от моего имени, делали кучу гадостей, клепали ролики и даже пытались кредит оформить. Ставили на заставку мой дом, в котором я живу. Разгласили мои персональные данные и всячески угрожали."
таноми52: Если хочешь, чтобы твои слова воспринимали всерьёз, приводи ФАКТЫ! Толегенов Аслан:"На меня создавали кучи фейков, где к моим фоткам приделывали ЛГБТ символики, вели «стримы»
Ой да ради бога))) Хотите в одно место целуйте его) Просто не возущайтесь потом когда он депутатом Мажилиса станет и будет толкать провластные темы) А то ни раз такого не было Что откуда не возьмись появляется поц которого активно раскручивают на какой либо тебе А он потом бац и депутатом оказывается в кармане)
Skeptic: Вы никак не можете или не хотите понять одну простую вещь. Неспокойный сосед - Украина.
Неспокойным соседом она стала когда решила пересмотреть соглашение на газ И Ющенко к власти привела У российского олигархата во власти точнее ОПГ обида затаилась за барышы свои С того момента российские бандюки очень захотели поквитаться Ты лично и российское население выступили в качестве пушечного мяса в деле отъёма активов у конкурирующей фирмы ОАО "Украина"Цитата:
Skeptic: ВСУ свежим оружием, техникой... Завезёт туда новых боевиков, обучит их и через какое-то время военные действия возобновятся с новой силой. Только крови прольётся ещё больше
Так не надо было и начинать Если у России разведка дырявая Армия дырявая И генштаб дырявый который не смог спрогнозировать все сценарии ситуации То конец будет естественно один Россия профукает всё. Цитата:
Skeptic: Россия потому и начала СВО, чтобы ВСУ не успели начать первыми, как Германия в 1941 году.
Если ты в России Или пересечешь границу с Россией тебя посадят по статье о дискредитации армии Всмысле Россия первая начала? А нападение двух украинских БМП камикадзе 22 февраля 2022 года на блокпосты в Донбассе из за чего якобы и началось война это что?)) Ты сейчас официальную информацию властей России похерил получается?))Цитата:
Skeptic: Промедлили бы неделю и ВСУ сравняли бы Донбасс с землёй. Города и деревни были бы в руинах вместе с жителями.
Если бы у бабушки были половые органы дедушки то она была бы президентом России 8 лет Украина вела переговоры и вялотекущий конфликта с сепарами и армией России на Донбассе А тут в 2022 Украина бы всех победила?)) Цитата:
Skeptic: Они точно били бы по мирным жителям артиллерией и бомбили бы их ковровыми бомбардировками.
Ну учитывая если бы армия России пряталась в жилых микрорайонах как делала все 8 лет то конечно мирные бы гибли Как на прошлой неделе ролик с Донбасса Колонна машина на переезде Вылетает российский град прямо с трассы бьёт по врагу и уезжает Ответка прилетит куда? Правильно по мирным машинам потомучто они там стоят Опять будет крики и визг что украинцы убивают мирных А водитель града о мирных думал? Нет ? Цитата:
Skeptic: Это же нелюди, как все нацисты. Неужели не понятно?
Сейчас не понятно о ком именно речь О нацистах и нелюдях с которыми Путин в Стамбуле хотел мир подписать? Цитата:
Skeptic: И только скорейшее завершение СВО принесёт людям мир
Согласен Вот тут согласен Когда сво закончат россияне и уйдут в свою норку поджав хвост то мир наступит на украинской земле
А, вот откуда ты взял , что Аслан "русский" и,следовательно, живёт в России А я не видела этот ролик... Аслан - прирождённый оратор! Какой богатый словарный запас, какое владение словом,мысль молниеносна, ни секунды заминки... Понять ценность языка можно только путём глубокого погружения в него и сравнение с другими, так же глубоко изученными Вот Тургенев хорошо знал европейские языки - английский, немецкий, а французский, вообще, был языком домашнего обихода. Имел возможность сравнивать... Поэтому и родились эти строки: "Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!"
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