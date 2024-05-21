Re: Почему всё больше выпускников школ выбирают казахстанские...

Отправлено: - 16:41

Может наше население стало бедней и потому не выезжает в зарубежные универы, а в Россию не хочет выезжать, потому что отправят на СВО, если они там попытаются осесть так сказать?