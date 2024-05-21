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≡ Почему всё больше выпускников школ выбирают казахстанские вузы, обсудили в акимате Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49226
Почему всё больше выпускников школ выбирают казахстанские вузы, обсудили в акимате Костанайской области
Отправлено: 21.05.24 - 16:41
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80% от общего числа выпускников в этом году решили сдавать ЕНТ. Пять лет назад этот показатель составлял 64%. Об этом 21 мая на заседании областного акимата сообщил аким области Кумар АКСАКАЛОВ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38272
Re: Почему всё больше выпускников школ выбирают казахстанские...
Отправлено: 21.05.24 - 16:41
#1
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Может наше население стало бедней и потому не выезжает в зарубежные универы, а в Россию не хочет выезжать, потому что отправят на СВО, если они там попытаются осесть так сказать?
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